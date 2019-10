Gregorio Dalbón: "Si pensaron que con esto pararían mi trabajo, no saben el impulso que me dieron"

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón volvió a la carga en las redes sociales este martes 1 de octubre para referirse a la campaña sucia de la cual fue víctima y de la que dio cuenta PERFIL. A través de Twitter, el letrado señaló: "Agradezco a todos los que me llamaron solidarizándose con la operación que me hicieran. Apuntaron a la familia, el bien más preciado".



Por otra parte, redobló la apuesta: "Si pensaron que con esto pararían mi trabajo no saben el impulso que me dieron. Campaña sucia, miedo y hambre es lo único que nos dejan", en referencia al gobierno de Mauricio Macri. El lunes, en diálogo con este medio, el abogado negó que sea él la persona que aparece en un supuesto "video hot" que intentan atribuirle. "Buscaron lastimar a mi familia", denunció.



De esta manera, Dalbón anticipó que piensa investigar "hasta las últimas consecuencias" la difusión de supuestos videos íntimos que no son otra cosa que virales para ensuciar a dirigentes.

Algo similar, con diferencias, le pasó al diputado Fernando Espinoza en 2017, cuando se difundió un video privado y de contenido íntimo (pero real). En Entre Ríos, difundieron un video falso de Mayda Cresto, en su momento candidata a diputada nacional por la provincia por el Frente Para la Victoria. En las imágenes se veía a una mujer similar a la postulante mientras mantenía relaciones sexuales con un hombre en una oficina. Con otro tono, la víctima de otra operación fue a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich este año, cuando con una ralentización en su voz buscaron crear la sensación de que habla bajo los efectos de alguna sustancia.



De Ponti. Otro caso que generó revuelo en la opinión pública fue el de la diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti. En 2017, durante la campaña electoral se filtraron fotos íntimas suyas y se abrió una investigación judicial.

Según informó este lunes el periodista Sergio Farella, hay dos procesados por el hecho, de los cuales uno quedó detenido en las últimas horas y otro permanece en libertad. De acuerdo a la información, a las dos personas las investigan por otros casos similares de extorsión.

