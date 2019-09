Campaña sucia: viralizan un supuesto video íntimo de Dalbón, abogado de CFK

La difusión de videos íntimos es una de las herramientas más usadas en campaña sucia, porque se viralizan muy rápido y provocan un golpe emocional a la persona apuntada. A menos de un mes para las elecciones generales, uno de los abogados de la expresidenta y candidata a vice, Cristina Kirchner, fue víctima de una de esas operaciones.

La campaña se viralizó por whatsapp y el destinatario fue el abogado Gregorio Dalbón. El alcance fue tal que Dalbón hizo una desmentida por la red social Twitter. La campaña sucia es moneda frecuente en la política. Algo similar, con diferencias, le pasó al diputado Fernando Espinoza en 2017, cuando se difundió un video privado y de contenido íntimo (pero real). Con otro tono, la víctima de otra operación fue a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich este año, cuando con una ralentización en su voz buscaron crear la sensación de que habla bajo los efectos de alguna sustancia.



Si bien la cara es muy parecida, el protagonista del material tiene tatuajes que Dalbón asegura que no posee y habla un portugués fluido. "Lo único que puedo decirte es que buscaron lastimar a mi familia. Tengo esposa y dos hijos, Lucía de 20 y Juan Martín de 16", señaló el abogado en comunicación con PERFIL.



Buen día.



Algunos compañeros me informan que hay circulando un video para lastimarme a mi y a mi familia.



Sepan que ya lo vimos con mis hijos y mi mujer.



No soy yo.



Ladran Sancho....



Que tengan un lindo Domingo. #GuantesBlancos#SeránJuzgadosTodos#Perdieron pic.twitter.com/WLyNf5Qv9g — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 29, 2019





"Les mostré el video para que sepan que no soy yo. Es una amenaza, porque se están metiendo en la vida privada y con mi familia. O le metieron la cara o es muy parecido a mi. Tiene tatuajes, habla otro idioma, nada que ver", agregó. Sobre la experiencia de vivir en carne propia una operación de este tipo, Dalbón sentenció: "Bienvenido a la política, ¿no? Al principio pensé en no darle entidad pero como tanta gente me lo mandaba, dije 'tengo que decir que no soy yo'. Ahora bien, si hay gente que se tomó ese trabajo es porque estoy haciendo de la mejor manera mi tarea de defensa de Cristina Fernández y mi lucha por mantener la figura de Cristina en los medios".

¿Quién fue? Sobre las reacciones de su familia, Dalbón dijo que su esposa "reaccionó con bronca, no entiende que haya personas que sean tan malas. Yo personalmente lo estoy tomando como que evidentemente estoy por el buen camino. Alguien puede estar preocupado por la silla que puedo llegar a ocupar o las investigaciones que van a avanzar para las personas que han fugado el dinero. Sin odio ni venganza, pero ni olvido ni perdón", graficó sobre quien pudo haberse tomado el trabajo de realizar la operación en las redes.

Captura del video que se viralizó en whatsapp.

Sin embargo, tampoco descartó que sea "fuego amigo": "Puede venir tanto de un gobierno como del otro. Por ahí es un propio del peronismo que intenta desprestigiarte porque sabe que vas a ocupar un lugar importante". ¿Investigará a los autores? "Tengo una estrategia judicial para ir a fondo y saber quien lo armó. Pero iré despacio. Ladran Sancho, señal que cabalgamos", finalizó.

¿Influyen en una elección los videos íntimos de los candidatos?

En agosto del 2017 circuló un video íntimo del intendente de San Isidro, Gustavo Posse. En las imágenes se lo veía al jefe comunal de Cambiemos desnudo mientras bebe champagne. En julio de ese año también fue un supuesto material del ex intendente de La Matanza y diputado por el Frente de Todos, Fernando Espinoza, el que se filtró. Desde el entorno del jefe comunal expresaron a PERFIL que era una operación política para desprestigiar al candidato.



En Entre Ríos, difundieron un video falso de Mayda Cresto, en su momento candidata a diputada nacional por la provincia por el Frente Para la Victoria. En las imágenes se veía a una mujer similar a la postulante mientras mantenía relaciones sexuales con un hombre en una oficina.



Más cerca a esta fecha, la campaña sucia apuntó contra Patricia Bullrich. Allí se insinuaba que la funcionaria estaba alcoholizada o bajo los efectos de algún sedante durante el anuncio de un operativo. "Podemos probar que es una fake news. Fue muy doloroso, una mentira formidable", expresó la ministra sobre las imágenes, mientras que una mujer oriunada de Paraná fue apuntada como presunta autora de la adulteración.

RI/MC