El gobierno alertó una "campaña de fake news" sobre personas en situación de calle

Un informe del Ministerio de Seguridad alertó que, tras la publicación de un video editado de la ministra Patricia Bullrich en redes, sería el comienzo de una serie de campañas campañas de "fake news" que se avecinarían, vinculadas, por ejemplo, a "gente durmiendo en las calles".

En el documento al que accedió PERFIL, desde el Ministerio llegaron a la conclusión de que las próximas campañas de noticias falsas podrían estar enfocadas a la gente en situación de calle, luego de las polémicas desatadas en los últimos días en los que se conocieron muertes por hipotermia y diversas entidades no gubernamentales como el club de River invitaron a dormir en los días de temperaturas más bajas del año a quienes no tenían donde pasar la noche.

"Se comienza a ver que las próximas fakenews no serán tanto hacia las personas, como ministros, presidente, etc, sino que se ataca desde la 'percepción'. Gente durmiendo en las calles que pertenecen a otra época o sacadas de contexto, etc comenzaron a verse en las últimas horas. Esto es más difícil de combatir, habida cuenta que realmente hay gente durmiendo en la calle, que el frío alcanzó un pico anual, etc y requiere otro tipo de estrategias como por ejemplo coordinación entre áreas sociales, de comunicación, etc", dijeron desde el informe del oficialismo.

La ola polar y una movida solidaria reavivaron una vieja polémica

Hace unos días, la polémica explotó cuando el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias cuestionó al referente solidario Juan Carr y al propio club de River por hacer una "operación kirchnerista" detrás de los actos de ayuda para quienes no tienen techo.

El disparador del informe fue un video ralentizado de Bullrich en el que parecía que hablaba bajo efectos de alcohol y horas después se conoció el video original. Por ese motivo, el Ministerio se "comunicó personalmente a periodistas especializados en ciberseguridad de distintos medios, y se procedió a su reporte como 'Fakenews' a la empresa Facebook (hoy dueña, además, de Whatsapp e Instagram)".

"La respuesta en todos los medios nacionales produjo una viralización, en términos de redes sociales, mucho mayor que la lograda por el video falso, alcanzando picos durante el 4 de Julio muy superiores", agregaron en el estudio.

Sí, estaba despeinada. La conferencia empezó a las 8 am al aire libre. Pero el video fue editado: lo ralentizaron para ridicularizarme, desacreditar el trabajo del @minseg y la gestión de @mauriciomacri. El primer #FakeNews de la Campaña 2019. ¡Nada nos va a detener! pic.twitter.com/bt2ahh8oaA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2019

A su vez, desde el Ministerio aprovecharon para mencionar que detrás de la difusión del video hubo cuentas vinculadas con el kirchnerismo y hasta pusieron el ejemplo de la candidata a legisladora porteña Ofelia Fernández como quien debió borrar un tuit al enterarse de la edición del video.

Twitter explotó de memes por el raro look de Patricia Bullrich

"Esto logró que muchas personas con vinculaciones políticas dieran de baja el video: por citar un ejemplo representativo, según el reporte de Reverso: la precandidata a legisladora porteña por Frente de Todos, Ofelia Fernandez, había manifestado en su perfil de red social que 'Parece que tanta quema de droga le convirtió el habla en el de quien vuelve regulando cada palabra en taxi post tremenda gira' junto a una copia del video editado, luego de la respuesta aclaratoria en los medios decidió borrar el post", argumentaron.

En conclusión del informe, el Ministerio manifestó que por la detección temprana y el uso de algunas herramientas digitales se logró que la desmentida sea más masiva que la difusión del video editado.

Qué es un "Deep fake" y por qué no se usó en el video falso de Patricia Bullrich

"Habida cuenta la detección temprana, y herramientas como reverso, y como también los convenios que ha establecido la cámara nacional electoral con las principales compañías de redes sociales, se logró que la respuesta y desmentida sea muy superior al efecto intentado por quien/es generaron el video modificado. Facebook por ejemplo, luego de la confirmación de que el mismo era Fakenews a cada video que se encuentra publicado le agregó un cartel en la reproducción que reza 'Este video es una noticia falsa', logrando asi frenar un ataque contra la persona y la gestión en general", puntualizaron.

J.D. / MC / EA