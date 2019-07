Ofelia Fernández: "Cristina con el feminismo dice 'esto no lo entiendo y quiero aprender'"

por Aurelio Tomás

La joven militante feminista Ofelia Fernández, ex presidenta del centro de estudiantes del Pellegrini, y el dirigente Itai Hagman, ex presidente de la Federación Universitaria, son los candidatos que sumó el Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, a la lista del Frente de Todos en Capital. Están, respectivamente, en el tercer lugar de las listas a legisladores porteños y diputados nacionales del espacio que impulsa la fórmula Fernández-Fernández a la presidencia. En una entrevista conjunta con PERFIL, contaron por qué se acercaron al kirchnerismo, sus impresiones y sorpresas al conocer a Cristina y su sorpresa cuando le ex presidenta decidió bajarse. Aseguran que la candidatura de Alberto no es un “sapo”, pero reconocen que tampoco es una buena noticia que la correlación de fuerzas la obligó a bajarse de la carrera presidencial.

-El día del cierre estaban todos nerviosos, enojados o con dudas. Los más tranquilos eran ustedes, ¿por qué fue así?

-Itai: Seguramente por inexperiencia…

-Ofelia: Había una buena parte de eso. Él tiene unas campañas encima, pero ninguna con tantos espacios políticos donde la rosca más importante estaba al lado nuestro. Creo que confiabamos en el aporte que traía el Frente Patria Grande y nos relajamos. La verdad que yo no entendía nada, firmé la lista sin número y no sabía si estaba bien o mal.

-Itai tuvo una militancia pública durante el kirchnerismo, en tu caso, ¿cómo viviste esos años, qué opinión tenías?

-Ofelia: Era pequeña, pero creo que crecer y formarse al calor de una expansión de derechos, que para mi no era nueva sino que era la única que conocía, es algo de doble filo. Creces naturalizando esas cosas, tenés un piso más alto que también permitió diferenciarse del kirchnerismo. Al ver el cambio de Gobierno se notó que eso no era ni tan simple ni tan sólido, porque se construyó un modelo antagónico que hizo más fácil poner en valor el recorrido del kirchnerismo.

-¿Qué les sorprendió del contacto personal con Cristina?

-Ofelia: Creo que es la persona más lúcida y más clara de la política, es una figura que marcará la historia en términos de liderazgo. Me parece que un tipo con esas características no permitiría que algo se le escape de su control. Y Cristina con el feminismo hace algo muy valioso. Dice: esto no lo entiendo, tengo que aprenderlo. A mi me sorprendió mucho de ella, creo que un hombre con su trayectoria y estatura jamás haría algo semejante. Preferiría hablar sin saber qué decir antes que asumir que no sabe. A mi no me interesan los reproches que se le hacen, en materia de feminismo, en términos del pasado, porque creo que tiene una visión constructiva.

-Itai: Me pareció muy interesante que tuviera ganas de escuchar lo que teníamos para decirle. Uno podría pensar que ella se iba a sentar, hablar una hora y después te iba a decir: gracias por venir. Y no fue así, es algo que no es común en los grandes líderes políticos.

-¿Cómo se compatibiliza la militancia feminista y la relación de Juan con el Vaticano y Francisco, jefe de la Iglesia que lidera la oposición a la legalización del aborto?

-Ofelia: Mi caracterización de Juan pasa por otro lado. Y creo que sus apuestas e iniciativas en relación al frente también pasan por otro lado. Caracterizarlo como el Papa de manera lineal me parece pobre. Creo que incluso aceptando esa caracterización me parecería flojo como reproche de mi feminismo, analizar mi grado de compromiso en función de un tipo, se expresa como un sometimiento. ¿Por qué se piensa que soy yo la que cedo? Para desarrollar el feminismo estamos nosotras, no él. No es una pelea que tenga con Juan, porque él sabe que el feminismo no es lo suyo. No quiero ser feminazi, pero el es un chabón, para el feminismo estamos las mujeres.

-El Frente Patria Grande fue el último integrante de la coalición en emitir un comunicado cuando Cristina designó a Alberto Fernández como candidato ¿fue un sapo?

-Ofelia: Sapo es otra cosa… no era algo que caía de maduro, es verdad. Pero el tema no pasa por Alberto, sino porque no era Cristina. Como feminista tuve mi momento de tensión. No tiene que ver con cuestionar la decisión o el resultado, sino ponerse a pensar por qué una mujer que tiene casi cuarenta puntos asegurados no pueda ser candidata a presidenta me parece una locura. Creo que es porque es mujer. El sistema político y la sociedad no termina de procesar lo que implica alguien como Cristina. Pero creo que bajarse no es someterse, creo que fue una enseñanza a todo el espacio. “Al bajarse de la candidatura Cristina dijo: si me bajo yo que tengo tantos votos, no me rompan las bolas y organícense”.

-Itai: Cristina hizo una evaluación de la correlación de fuerzas y la conclusión fue que esta era la mejor opción. Cuando salimos con el Frente Patria Grande a defenderla con Juan mirábamos a los costados y no te digo que éramos los únicos, pero faltaban varios que especulaban con que saliera de la cancha. Creo que fue víctima de eso. Pero el cálculo que ella hace es correcto, y ella sabe más que nosotros. El Frente de Todos es hijo de esa decisión, aunque no es una decisión que festejamos, porque nos entristece que la que más mide, y a la que más quieren los sectores humildes, no pueda ser la candidata.

-¿Qué garantías hay que las situaciones de corrupción que existieron en el kirchnerismo no se vuelvan a repetir?

-Itai: El nuevo contrato social ciudadano tiene que incluir un combate implacable a la corrupción. Sería necio negar que hubo corrupción, porque es un rasgo estructural. Pero si definimos a la corrupción como el uso de recursos públicos para un interés privado, nunca hubo tanta corrupción como en este gobierno desde el 83. Se pusieron los CEOs en todos los ministerios para que gestionen en el interés de las empresas. Todos los que se compruebe que cometieron actos de corrupción tienen que tener una condena. Pero eso no es lo que se hace con Cristina, hay que abrir la discusión sobre quién juzga. La exposición de toda una red de espionaje, fiscales que no van a declarar… Ojalá con el próximo se haga un pacto para evitar la corrupción.

-Ofelia: Cuando se hacen planteos sobre los mecanismos de funcionamiento del sistema judicial, que es un sistema muy dudoso, cuando se plantea que hay que revisarlo, se arma un escándalo. Es muy mediocre pensar que en una democracia tan joven como la nuestra todo tiene que estar como está. Todas las causas de Cristina van a Bonadio, es llamativo y problematizar eso no es para asustarse ¿por qué pensar que es tan descabellado plantear un alternativa?

