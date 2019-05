Cómo pueden reaccionar los mercados a la fórmula Fernández - Fernández

por Juan Pablo Álvarez

No es ningún secreto que esa entelequia llamada "los mercados" no tiene ninguna simpatía por Cristina Fernández de Kirchner y que la Bolsa no suele reaccionar de la mejor forma ante los avances de la expresidenta en las encuestas. Por eso, ante el golpe de efecto generado por el anuncio de la fórmula que encabezará el exjefe de Gabinete Alberto Fernández, secundado por CFK, PERFIL consultó a una serie de analistas qué prevén que puede pasar durante el próximo día hábil.

Diego Ferro, inversionista argentino que se desempeña en Wall Street, consideró: "Si asumimos que el mercado está preocupado por si gana Cristina, cosa que yo creo que es cierta, esto no es bueno porque incrementa las chances de ganar, ya que muestra una cara menos agresiva del lado K. Aunque falta ver la respuesta de Cambiemos y ver qué va a hacer Juan Schiaretti. Si Mauricio Macri sigue siendo el candidato de Cambiemos, la posibilidad de que gane Cristina es mayor".

No obstante, Ferro destacó que, "si bien los precios de los mercados marcan el miedo a que gane Cristina", también "reflejan el miedo a que gane Macri, porque no se manejaron bien las cosas". En relación a esto último, el analista añadió: "Los mercados ven que la situación es muy precaria. Después de las elecciones, Argentina va a tener problemas serios para refinanciar su deuda. Si bien Cristina aumenta el riesgo país, si no estuviera ella el índice también sería alto. Se tienen que mejorar las cosas y que haya un plan económico y un programa económico que genera más confianza".

Quien también dejó su visión fue el analista financiero Christian Buteler: "Una primera respuesta puede ser una reacción desfavorable para las posiciones de bonos y acciones sobre todo". Buteler sostuvo que esto se debe a que: "Esta fórmula puede sumarle puntos al kirchnerismo, porque confirma los seguidores de Cristina y acerca a otras personas, lo cual le aleja chances a Macri y eso puede ser visto como negativo por el mercado".

No obstante, agregó que "no está claro cómo va a tomar esto el mercado, porque si bien Cristina no se baja, tampoco va a ser candidata a presidenta. Y Alberto, que tiene menos resistencias, va a ser el que encabece la fórmula".

El director del estudio EcoGo, Federico Furiase, consideró al respecto: "Tenés efectos contrapuestos. La noticia de que se baja CFK, a quien los mercados ven con miedo, puede caer bien, porque va a haber una versión más moderada, en la fórmula de ella como vice y Alberto como presidente. Aunque si capta gobernadores y, eventualmente, a Massa, eso podría afectar negativamente al mercado. Es por eso que no es tan nítida cuál podría ser la reacción".

"De acá hasta el lunes va a depender mucho del flujo de noticias que tengamos en cuanto a qué van a hacer los gobernadores, qué va a ser Massa, qué van a hacer Schiaretti y Urtubey y qué va a hacer Cambiemos", agregó. Furiase consideró también que una reacción negativa podría tener impacto en tipo de cambio y riesgo país.

"Creo que Cambiemos está obligado a tener una reacción en la dirección de buscar consensos con gobernadores y maximizar la competitividad de la fórmula", añadió.

Por su parte, el socio y director de Research for Traders, Gustavo Neffa, también aportó su mirada: "Si vos la sacás a Cristina de candidatura presidencial puede haber una reacción positiva, pero el mercado no es tonto y sabe que ella va a tomar las decisiones. Por ahora, me inclino más por el lado de que la reacción va a ser negativa: puede haber bonos cayendo y dólar al alza, aunque no tengo claro el dibujo".

"Si hay una ampliación en la brecha entre la fórmula de Alberto Fernández y CFK con respecto a Cambiemos, va a caer mal".

Neffa le contó a PERFIL que, debido al impacto de los anuncios, todos los analistas estuvieron trabajando como si fuera un día semana, y que los grupos de WhatsApp de la gente ligada a la Bolsa estuvieron al rojo vivo.

En tanto, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló: "Es muy reciente el anuncio y el tema seguramente va a admitir varias lecturas. De la interpretacion política seguramente surgirán consecuencias que pueden impactar en los mercados. Si se piensa que es algo que pueda potenciar la reelección de Macri, seguramente la valoración de los mercados sera positiva. Si se concluye que es una maniobra que encubre un indulto a Cristina, seguramente la valoración sera negativa".

Desde la consultora Management and Fit, el economista Matías Carugati opinó: "Mi lectura inicial de los hechos es que no va a haber una buena reacción. El sistema financiero es sensible a las sorpresas políticas y esto lo es". De todas formas, acotó que: "Una vez asentado el polvo, la dinámica va a seguir dependiendo de lo mismo que ahora: economía y encuestas".

Quien vio con buenos ojos el anuncio de Cristina fue Diego Falcone, en el sentido que puede verse una debilidad de parte de la expresidenta: "Yo tengo una lectura positiva, porque ningún candidato que está liderando las encuestas se baja. Alberto no es un candidato competitivo, no es un candidato de consenso. De hecho, no tuvo ninguna participación partidaria desde 2008, no construyó nada y estuvo fuera del poder".

En cuanto a sus recomendaciones a los inversores, explicó: "Hasta las PASO nuestra recomendación es 'wait and see', no tomar posiciones de riesgo porque hay mucha volatilidad, por factores que no podés controlar".

Asimismo, Falcone recordó que "hay un contexto global muy negativo" y que "el viernes fue muy malo para los mercados emergentes".

