por Samuel Cabanchik

Al calor de la noticia de la fórmula Fernández-Fernández, unas primeras reflexiones. Para empezar, diría que parece una fórmula hecha para perder, pues se expone a que se le fuguen votos por izquierda; por otro lado, no retendría el voto peronista que expresan Lavagna o Massa.

Bajo esta hipótesis, la razón conjeturable es que CFK no quiere volver a ser presidenta, pero quiere que, poniendo su nombre en la boleta, entren más diputados y senadores de su confianza. Es decir, sería ésta la única manera de producir un efecto arrastre sin exponerse a ser electa para la más alta magistratura.

Mi segundo comentario, es que esta fórmula puede querer dar una imagen setentista, a través de la analogía con Cámpora y Perón. Esta es una hipótesis combinable con la anterior solo como efecto electoral para la campaña, pero ambas proyectan hechos contradictorios hacia el futuro, excepto que se los vea sucesivos, desplegados en el tiempo.

Más allá de estas hipótesis, es una fórmula poco creíble, pues Alberto Fernández no parece que pueda ser construido como presidenciable en tan corto tiempo. Por otra parte, contiene elementos incongruentes, después de todo lo que públicamente se dijeron de uno y otro lado. Finalmente, me sorprende encontrar gente que valoro y respeto, dentro del campo de adhesión a CFK, sin ninguna capacidad de crítica, y apresurándose a elogiar la fórmula como una jugada maestra, sin fundamentos, al menos hasta donde soy capaz de discernir. Concluyendo, con esta fórmula de Unidad Ciudadana, gana el oficialismo y probablemente el peronismo llamado Federal.