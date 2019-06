Polémica por la candidatura de Ofelia Fernández: ¿puede ser legisladora?

La exposición pública de Ofelia Fernández desde que lanzó su candidatura para ocupar un cargo en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos no cesó de traerle críticas en su contra.

El lunes 24 de junio, el periodista Eduardo Feinmann la cuestionó por una publicación y la trató de “burra”, y opinó que pasó de “tomadora de colegios a candidata por la Ciudad”. En los últimos días, en las redes sociales apuntaron contra la referente estudiantil del Carlos Pellegrini por considerar que “es joven” para lanzarse como legisladora, e incluso varios confundieron su postulación en la ciudad al decir que “va a legislar para el país”.

“Puede parecer arrogante pero a los 19 no completaste tu formación. Que apuro tiene? Asegurarse un sueldito? Está mal pedir mayor jerarquía intelectual antes de legislar para el pais? Todo llega. No quemes etapas”. “No puede ser candidata, tiene 19. Es Humo”, fueron algunos de los comentarios en la red social Twitter.

Ya firmé como candidata a legisladora en CABA por el @FrenteDeTodos ☀️ Estoy segura de que soy la primera pero no la última piba en pelear y ganar espacios como este.

“Para el puesto que pretende, debe tener 25 años, ponele que llegue, no la van a aceptar y le darán el cargo al siguiente en la lista”, dijo otra usuaria, quien señaló que la ex presidenta del Centro de Estudiantes no tiene la edad para postularse.

Fuerte cruce entre Feinmann y Ofelia Fernández: "Para tomar colegios tenía tiempo, para saber escribir no"

¿Qué dice la ley? Lo cierto es que, según lo establecido en el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, para ser diputado por la ciudad se requiere “ser mayor de edad”, lo cual quiere decir que se debe tener más de 18 años, por lo que Ofelia Fernández tiene la edad que se exige para la postulación.

Los tres requisitos que señala el artículo son :

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En el último caso debe tener como mínimo, cuatro años de ejercicio de la ciudadanía.

Ser natural o tener residencia en la Ciudad, inmediata a la elección, no inferior a los cuatro años.

Ser mayor de edad.

Es para una banca de diputado nacional en el Congreso que se requiere ser mayor de 25 años, pero este no es el caso. La dirigente estudiantil aclaró en su cuenta oficial esta situación ante los comentarios que señalaban que no tenía la edad requerida.

"La gente que se indignó con mi candidatura está armando una campaña para que la veten porque la ley dice que se es diputado siendo mayor de 25. La incapaz soy yo pero no saben la diferencia entre la legislatura y el congreso...", escribió Fernández.

La gente que se indignó con mi candidatura está armando una campaña para que la veten porque la ley dice que se es diputado siendo mayor de 25. La incapaz soy yo pero no saben la diferencia entre la legislatura y el congreso... — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) June 25, 2019

