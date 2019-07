Twitter explotó de memes por el raro look de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich publicó un video en sus redes sociales para comunicar que detuvieron a 12 sujetos que integraban una banda criminal, aunque lo que llamó la atención de los usuarios fue su llamativo look, que terminó siendo motivo viral de memes.

"¡12 DETENIDOS! Usaban inhibidores de señal para robar autos, realizar entraderas y salideras. Organizados en células, cometieron 46 hechos delictivos. Los pusimos a todos tras las rejas. Excelente trabajo de la @PFAOficial contra el delito común. #ArgentinaSinImpunidad", escribió en su cuenta de Twitter, junto al video del accionar policial como con su testimonio.

"12 detenidos: ocho colombianos, dos peruanos, un paraguayo y un argentino. Cometían todo tipo de ilícitos. Robaban autos. Quebraban las ventanas violentamente, tenían inhibidores. Una banda que cometió 46 hechos delictivos contra la gente: daño a la gente, daño al trabajo de los argentinos. Hoy están todos detenidos. Estamos contentos de seguir dando noticias de la lucha contra el delito. En este caso, contra el delito común aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires", anunció la ministra.

Luego de las críticas, la titular de la cartera de Seguridad no se expresó al respecto, aunque publicó en sus redes otro video de una incautación de 470 kilos de marihuana en Misiones.

A continuación, los mejores memes sobre Bullrich:

Durísimas declaraciones de la ministra de Seguridad: "I don't care if Monday's blue, tuesday's gray and wednesday too, thursday i don't care about you, it's Friday i'm in love" pic.twitter.com/2HDJM6orWO