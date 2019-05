Las seis sospechas del vínculo Bullrich-D'Alessio que tiene el juez Ramos Padilla

por Julian D'Imperio

A partir de la polémica desatada por la confirmación al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla por parte de la empresa de telefonía Movistar de que Marcelo D'Alessio tenía agendado un número de teléfono que pertenecía a la ministra Patricia Bullrich se buscó en el expediente todos los indicios que vincularían a la ministra con el falso abogado-espía. Desde el entorno de Bullrich dijeron a PERFIL que se trataba de un celular que estaba en desuso desde 2017 y que sólo era utilizado para jugar por el nieto de la funcionaria, aunque la misma salió a desmentir públicamente la parte que habla de su familiar. A su vez, niega tener un vínculo con el falso abogado y espía, asegura que sólo lo vio una vez y que le pareció una persona que no estaba capacitada para trabajar en su cartera. No obstante, en el expediente judicial constan una serie de documentos que podrían poner en jaque las desmentidas de la ministra.

1. Dos llamadas.

Bullrich sostiene la versión acerca de que desde 2017 no utiliza ese número y que nunca tuvo ningún tipo de contacto con D'Alessio. Pero no es la que consta en los registros del teléfono del espía, que tiene dos llamadas entrantes desde el celular de la ministra en los días 23 de septiembre y 23 de diciembre del 2018.

2. Vinculos con el Ministerio de Seguridad

En segundo lugar, la Comisión por la Memoria que es la que realizó los peritajes acreditados en el expediente del teléfono de D'Alessio, informó de un contacto que mantenía D'Alessio con el mismo celular mencionado de la titular de la cartera de Seguridad de la Nación en el marco de un operativo de investigación de narcotráfico en Santa Fe, desplegado por quien hoy está procesado con prisión preventiva.

Movistar confirmó que el teléfono que tenía agendado D'Alessio era el de Patricia Bullrich

En dicho informe, se concluyó que D'Alessio tiene vínculos con el Ministerio y en particular con Bullrich, a quien le comparte filmaciones e información de la investigación: “Del análisis de las comunicaciones se desprende que el propio D’Alessio refiere mantener vínculos con el Ministerio de Seguridad, en particular, con la ministra Patricia Bullrich. Este vínculo, significaría contraprestaciones económicas y la recepción por parte de D’Alessio de indicaciones por parte de la ministra. La confirmación de estas expresiones, mediante otros medios de prueba, significaría nuevas violaciones a la normativa de inteligencia vigente”.

"Tal como se desprende del apartado 'Narcotráfico Rosario', consta una captura de pantalla que da cuenta de una comunicación con quien figura bajo el nombre de usuario Patricia Bullrich S6. Emerge también del registro de contactos del imputado que coincide la nominación del usuario de esa captura de pantalla con el registro de la usuaria Patricia Bullrich. En la imagen que captura la conversación mantenida entre el imputado y el contacto 'Patricia Bullrich S6', el primero pone en conocimiento de la segunda las tareas de investigación e inteligencia ilegal que se encontraba desplegando en Rosario", agregaron en el informe.

Informe completo:



3. Rolando Graña

Por otro lado, el periodista Rolando Graña es la tercera referencia que se encuentra en el expediente ya que fue uno de los testigos que se presentó a declarar por voluntad propia y puso su celular a disposición de los peritos de Dolores cuando se enteró de que el "abogado experto en narcotráfico" con el que mantenía un vínculo presuntamente profesional estaba siendo investigado por extorsión y espionaje ilegal. Allí, declaró que "varias veces me mostró chats con Patricia Bullrich, incluso tengo un audio de él donde dice que tuvo una especie de pelea con un funcionario que se llama Martín Verrier, porque este funcionario minimizaba las cosas que él venía contando". A su vez, Graña aportó mails que D'Alessio le compartía con presentaciones de narcotráfico enviadas al Ministerio de Seguridad.

4 Conversaciones con Etchebest

El cuarto vínculo que está en manos del juez Ramos Padilla es el que aporta el denunciante, el empresario Pedro Etchebest, que grabó durante varias horas las conversaciones que tenía con D'Alessio para probar al juez la extorsión por la que lo acusa. En esos audios, se encuentra una gran cantidad de material en la que el espía alardea su vínculo con Patricia Bullrich y su Ministerio.

En uno de los audios, relató que cobró dinero del Ministerio para proteger al ex valijero de Lázaro Báez, Leonardo Fariña: "Yo a Fariña lo terminé defendiendo y lo terminé sacando después que hizo todas las maldades que hizo, yo lo terminé representando y me terminó pagando a mí el Ministerio de Patricia, que hoy me llamó tres veces Bullrich".

En otro de los audios, menciona que Bullrich "está perdida como burro en sinagoga. Acude a mí una vez cada mes en Seguridad porque no sabe una poronga. Tiene buena voluntad y es la mejor ministra que tiene este gobierno, por eso la campaña de este año va a ser en base a los logros del Ministerio de Seguridad. Yo hice las ocho incautaciones más grandes que se hicieron de cocaína y marihuana en el país. Soy yo el que hizo todo el operativo, yo le doy todo una vez que tengo todo armado, yo me manejo con dos o tres jueces federales".

Incluso, Etchebest mostró hasta un saludo de fin de año que Bullrich le habría enviado a sus contactos cercanos, entre los que el falso abogado se jactaba. El video lo publicó el sitio La Política Online.

5 Charla durante una detención

La quinta sospecha recae cuando luego de que la ministra dijera que no tuvo ningún contacto con D'Alessio, se viralizara un video de la señal de Crónica en donde en el operativo de entrega de ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo, en donde se ve a Patricia Bullrich hablando con el falso abogado. La versión de la funcionaria es que son imágenes falsas, ya que ella ratifica que lo vio una sola vez.

6 Ramos Padilla

Por último, vale recordar una sexta prueba que Ramos Padilla reprodujo en el Congreso cuando expuso en la Comisión de Libertad de Expresión y puso el audio del momento en el que la Justicia ingresaba al domicilio de D'Alessio para allanarlo y este pedía hablar con Bullrich: "¡Quiero hablar con la ministro o con el Presidente para que le diga a usted que puede hacer!".

