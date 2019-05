Bullrich dijo que el celular agendado por D'Alessio "lo usa su nieto para jugar"

Cecilia Di Lodovico y Julián D'Imperio

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quiere que la Justicia investigue quién filtró la información de la planilla de la empresa Movistar en la que figura su DNI, una línea de celular a su nombre, su domicilio y su teléfono particular. El aparato, según su entorno, no es utilizado por la Ministra desde 2017. En cambio, "lo usa su nieto para jugar", indicaron las fuentes.

El documento forma parte de la causa que investiga una organización de espionaje ilegal y por la que está detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio y el fiscal Carlos Stornelli. Se trata de un informe solicitado a raíz de la captura de pantalla de un chat que Marcelo D´Alessio entabla con el contacto “Patricia Bullirch S6”.

La conversación fue parte destacada en el informe realizado por la Comisión Provincial por la Memoria y entregada al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa.

El número de foja que aparece en el extremo derecho del informe de la empresa de telefonía, hace suponer al entorno de la ministra que se trata de una fotografía tomada del expediente en manos de Ramos Padilla. La captura de pantalla que originó el pedido de informes, fue hallado en un celular secuestrado en la casa de D´Alessio.

Si bien la planilla, que confirmaría el vinculo entre la funcionaria y falso abogado, habría llegado en estos días -vía mail- al despacho del juez, la captura del chat entre ambos actores -en el que charlan sobre operativos realizados en Rosario- trascendió meses atrás. Restaba confirmar que se trataba del aparato de la Ministra.

Desde el entorno de la funcionaria confirmaron a PERFIL que la línea que figura en el papel enviado por Movistar pertenece a Bullrich, sin embargo, aclararon que el aparato utilizado, desde “hace un tiempo”, por su nieto, quien “no deja de recibir mensajes y amenazas desde que fue publicado el número”.

La difusión del informe no sólo genera preocupación por el impacto político de la noticia, si no también por la seguridad de la funcionaria y su familia. “Atentaron contra su privacidad”, consideran los allegados a Bullrich.

El informe de Movistar que figura en el expediente.

Vale recordar que entre las decenas de horas de audios y filmaciones que se filtraron de conversaciones entre D'Alessio y el presunto empresario extorsionado Pedro Etchebest, el falso abogado afirmaba tener un vínculo cercano con Bullrich. Esta planilla confirma que el falso abogado la tenía entre sus contactos.

La ministra había negado cualquier vínculo con el falso abogado en América. Cuando el periodista Ramón Indart la consultó, en abril, advirtió: "No hemos tenido ningún tipo de contacto ni de todo lo que ha circulado sobre el Ministerio de Seguridad, una reunión del G20, todo es mentira. Esa foto no es del Ministerio de Seguridad, está todo armado así que no lo sigo porque nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso en estas imágenes falsas o fake news como se dice ahora. Ya le mandamos al juez que no hubo nunca ningún tipo de relación contractual, que nunca estuvo en el Ministerio de Seguridad y que las fotos que nos mandó son fotos que pertenecen a un ámbito privado, en una universidad".

