Para el dipu-tuit Fernando Iglesias, el frío es kirchnerista

Ante el descenso abrupto de las temperaturas y con una sensación térmica que ronda los 3 grados en Capital Federal, el Club Atlético River Plate organizó una colecta de frazadas y abrigos y abrió sus instalaciones a gente en situación de calle. El titular de la Red Solidaria, Juan Carr, denunció en diálogo con PERFIL que cinco personas fallecieron debido al frío en lo que va de 2019.

El diputado oficialista Fernando Iglesias, conocido por ser uno de los legisladores que más usa las redes sociales para denunciar campañas de desprestigio contra el Gobierno, recurrió una vez más a Twitter para afirmar que la campaña solidaria se trata de una “opereta” impulsada por el kirchnerismo.

El periodista Jorge Rial escribió en su cuenta de Twitter: “River abre sus puertas para que los que viven en situación de calle no mueran de frío. El fútbol hace lo que debería ser una obligación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vergüenza".

Por si alguna duda quedaba de que era una opereta kirchnerista, se encarga de despejarla el canalla de Jorge Rial. @rialjorge https://t.co/pjrOnw3bgz — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 4, 2019

Iglesias citó ese mensaje del periodista, y sostuvo: “Por si alguna duda quedaba de que era una opereta kirchnerista, se encarga de despejarla el canalla de Jorge Rial”.

Y ya que estás al pedo acá sin laburar, me podes dar tu opinión sobre el pedido de revisar el juicio a genocidas que hizo tu amita @elisacarrio? Es lo que tienen pensado? Se te hace jugo la cola con la idea, no? — JORGE RIAL (@rialjorge) July 4, 2019

Rial le retrucó: “Cómo operar? No se murió gente de frío? River no abrió sus puertas a los que necesitaban un techo? De que opereta hablas, Rafiki? Vos decís que esta foto es trucha?”, junto con una imagen de personas en las instalaciones del Millonario. Y agregó: “Y ya que estás al pedo acá sin laburar, me podés dar tu opinión sobre el pedido de revisar el juicio a genocidas que hizo tu amiga Elisa Carrió? Es lo que tienen pensado? Se te hace jugo la cola con la idea, no?”.

Hay. Pero no porque falten refugios ni personal a cargo. Donde sí pasa eso, y mucho, es en La Matanza, Lomas, Avellaneda. Es por ahí, muchachos. https://t.co/geCg5z8rea — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 4, 2019

Cuando otro usuario le consultó al legislador del oficialismo dónde estaba la opereta y si había personas en situación de calle, el diputado contestó: "Hay. Pero no porque falten refugios ni personal a cargo. Donde sí pasa eso, y mucho, es en La Matanza, Lomas, Avellaneda. Es por ahí, muchachos".

Se reciben frazadas y abrigo

desde las 18 horas de hoy miércoles,

(durante toda la noche),

en River Plate,



Acompañando a las personas en situación de calle

en el día de las temperaturas más bajas.@RedSolidariaOK pic.twitter.com/7kzRSxzdmT — Juan Carr (@HambreCero) July 3, 2019

Por otro lado, Iglesias retuiteó un mensaje en el que un usuario denunció que Juan Carr había usado una imagen de Francia para ilustrar la situación que viven las personas sin techo en la ciudad de Buenos Aires. La fotografía se puede encontrar en un posteo de un blog que data del 27 de mayo del año 2017 en el que se habla de las acciones solidarias de la Iglesia Católica en la república gala.

La foto del tuit de Juan Carr ES DE FRANCIA.

Opereta berreta. pic.twitter.com/y335qD1byC — Dr. Victor Tutú ™🌱 (@victorfyt) July 4, 2019

No fue el único que cuestionó al titular de la Red Solidaria por la elección de esa fotografía. Varios usuarios salieron al cruce de Carr y le reprocharon su accionar. "Quiero que Juan Carr me explique por qué nunca escuchó los reclamos de los QOM x ejemplo!", indicó @casilatino73, por su parte Jorge Héctor Santos expresó: "Extraño que Juan Carr realice esta campaña solidaria en la cancha de River, en plena Capital de la República, habiendo tantos lugares del conurbado y de provincias feudales peronistas. Esperemos no sea político el fin".

