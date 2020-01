Gremios comenzaron a cerrar acuerdos en línea con el pedido del Gobierno

Los gremios afines al gobierno comenzaron a cerrar acuerdos en sintonía con los pedidos del presidente Alberto Fernández. Los choferes de corta y media distancia nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce el dirigente Roberto Fernández, acordaron aumentos de sumas fijas.

Los choferes recibirán un aumento de $3.000 en enero y otros $ 1.000 en febrero, a cuenta de futuros aumentos. Por su parte, el sindicado de empleados de Comercio (Armando Cavalieri) redujo su reclamo salarial del 22% al 10%. "La suma dispuesta por el Gobierno, en concepto de ajuste inflacionario, modifica por lógica el porcentaje del 22% reclamado. Es decir que al incorporarse al salario la suma de $4.000, habría satisfecho aproximadamente un 12,50% de los 22% reclamados. Por eso el porcentual de ajuste a reclamar alcanza al 10%", señaló el gremio en un comunicado.

En cuanto a la UTA, dado que los choferes lograron incrementos salariales del orden del 42 por ciento desde abril hasta diciembre de 2019, el salario básico convencional pasó de $ 41.000 en abril a $ 48.501 en diciembre, en el marco de la paritaria que comenzó en abril 2019 y finaliza en marzo de 2020. Los conductores también recibieron -salvo en el mes de noviembre- sumas no remunerativas que alcanzaron un total de $ 21.000, para compensar el desfasaje inflacionario.

Rodolfo Daer apoyó los aumentos con sumas fijas que anunció el gobierno

Esos $ 21.000 percibidos durante 2019 fueron otorgados durante seis meses de la siguiente manera: mayo y junio $ 2.500 cada mes; julio $ 3.000; agosto y septiembre $ 4.000 cada mes y, en octubre, $ 5.000. También se incrementó el monto mensual en concepto de antigüedad que pasó a ser de $ 727,51 por año trabajado y el viático diario de $ 278, que representa por 24 días trabajados la suma mensual de $ 6.672. Ambos ítemes rigen desde diciembre. Con estos valores salariales, un chofer con 5 años de antigüedad cobra un básico conformado por $ 52.138 pesos; con una antigüedad de 10 años, $ 55.776; con 15 años $ 59.413 y con 20 años $ 63.051.



Reclamos. Ni bien comenzó el 2020, el Presidente se refirió a las negociaciones paritarias y pidió a los trabajadores que no hagan reclamos "desmedidos" para no afectar con ellos a la economía. Decidido a incidir en los reclamos sindicales, el mandatario destacó: "Queremos que las paritarias funcionen. Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el fin de lo que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan. Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. No hagamos pedidos desmedidos, todo repercute sobre la economía".