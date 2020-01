Rodolfo Daer apoyó los aumentos con sumas fijas que anunció el gobierno

El secretario general del Sindicato de la Alimentación y miembro de la conducción de la CGT, Rodolfo Daer, tildó hoy de "correcta" la postura del Gobierno de privilegiar las sumas fijas no remunerativas por sobre las paritarias, aunque advirtió que "lo necesario es que los salarios no terminen perdiendo contra la inflación".

Por otro lado, el ex jefe de la CGT elogió las iniciativas del Gobierno "para detener la caída estrepitosa del país", pero destacó que "en los precios no cuidados hay aumentos significativos que golpean muy fuerte los bolsillos de los sectores medios".

"El abanico de los gremios en las paritarias no es homogéneo. Hay gremios industriales que están paralizados que no tienen capacidad de negociación, hay otros gremios que sí tienen. Es correcta la postura del Gobierno con las sumas no remunerativas. Lo necesario es que los salarios no terminen perdiendo contra la inflación", evaluó Rodolfo Daer en declaraciones a radio El Destape.

El Gobierno acordó aumentos salariales por decreto "sin suspender paritarias"

A su vez, se refirió a la entrega de Tarjetas Alimentarias y destacó que "las iniciativas que ha tomado el Gobierno son para detener la caída estrepitosa de nuestro país a raíz de las políticas económicas del Gobierno de Macri, que destruyó el tejido económico y social del país por su encono contra el peronismo".

"Lo que están haciendo es detener la caída de la producción y el empleo. Para comenzar la reactivación serán necesarias las políticas más profundas posteriores", remarcó sobre las medidas de Fernández.

El hermano del actual titular de la CGT, Héctor Daer, además, habló sobre las medidas anunciadas por el Ejecutivo para las jubilaciones.

"Hay que abrir un profundo debate con los expertos en Seguridad Social sobre el régimen permanente. Un jubilado que gana $40 mil no es un adinerado. Las medidas son las correctas pero hay que buscar medidas permanentes y sostenibles en el tiempo", planteó.

J.D. / C. P.