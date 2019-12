Ley del arrepentido: la diputada que la impulsó admite que hay "una zona gris"

por Ramón Indart

El fallo de la jueza María Servini de Cubría que sobreseyó al diputado Máximo Kirchner, al ministro del Interior Wado de Pedro y a Andrés Larroque en una causa derivada de Cuadernos trajo polémica porque su argumento central fue que el testimonio del arrepentido José López no era válido, porque no había sido grabado ni filmado.

Ese argumento, ya utilizado por el fiscal Jorge Di Lello, puede generar un efecto dominó en la causa Cuadernos y en otras que apelaron a arrepentidos para involucrar a ex funcionarios y empresarios en delitos vinculados a la corrupción.

Practicamente todos los investigados plantearon nulidades por la falta de registros en algún soporte digital de audio o video de los arrepentidos que los involucraron. Y porque, para peor, faltaron testigos a la hora de las declaraciones. Muchos hasta hablaron de extorsiones judiciales.

Servini citó al fiscal Jorge Di Lello, quien, a su vez, fue a los registros de la Cámara de Diputados para entender el espíritu de la norma. Allí se encontró con el discurso de la diputada radical, María Gabriela Burgos, quien logró que se incluya un término clave: "Proponemos incluir en su título, luego de la expresión “Actos de colaboración”, con punto y seguido, la palabra “Registro.” Además, también habría que suprimir la expresión “colaborador”[…] En consecuencia, el artículo diría: “Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el arrepentido efectúe en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior.” Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 6°, con las modificaciones propuestas por la comisión. - Resulta afirmativa...”.

PERFIL habló con la diputada Burgos, quien admitió "zonas grises", pero consideró que no es motivo suficiente como para dar de baja un testimonio:

PERFIL: - ¿Qué plantearon el día de la votación de la ley respecto a los registros?



Burgos: - El espíritu de la norma es que no queden dudas de la expresión o lo que quiere decir el imputado a través de esta herramienta. Es una herramienta que fue debatida y hasta casi la perdemos. Por eso en el debate hablábamos de filmaciones de vídeo o audios. Ese era el espíritu. Que no haya dudas y que quede constancia de lo que el arrepentido quiere decir.



PERFIL- Si solo hay registro por escrito, ¿se considera válido?



- Para algunos solamente eso puede ser incompleto. Es lo que debatíamos. Por eso pedíamos un respaldo de otro tipo de registro. El escrito siempre se tuvo. No puede ser utilizado eso para descartar lo que el arrepentido expresó teniendo en cuenta todos los mecanismos que hay.



PERFIL- Es decir, para usted, no puede ser descartado un testimonio si solo hay un testimonio escrito.



- Es cierto que hay una zona gris a través de esta figura. Los códigos de procedimientos tienen que ir forjando la ley. Por eso se habla de lagunas en el Derecho.



- Puede ser el fin de la causa Cuadernos.

- Creo que lo que estamos viendo es que todo lo que la Justicia construyó se está tirando por la basura. Lamentablemente se puede llegar a pensar que todo lo que se hizo y se empieza a bajar en un nuevo Poder Ejecutivo, te da a pensar de una Justicia voluble más allá de lo perfecto de la norma.