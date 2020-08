Noticias Relacionadas La mamá de Facundo Astudillo Castro dice que no hay información oficial

Aunque en la tarde del lunes 31 trascendió que los restos hallados pertenecen al joven de 22 años desaparecido el pasado 30 de abril, su madre, Cristina Castro, no afirmó ni negó que el cuerpo pertenezca a Facundo Astudillo Castro.

La madre del joven aseguró que habló con la juez federal de Bahía Blanca a cargo de la causa, María Gabriela Marrón, y con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y le confirmaron que aún no están los resultados del ADN, que estarían recién el miércoles.

"Atento a la difusión de información efectuada por distintos medio de prensa vinculada a la causa donde se investiga la presunta desaparición de Astudillo Castro se informa que este Juzgado aún no cuenta con resultados oficiales de las pericias genéticas sobre los restos óseos hallados”, escribió en un comunicado de prensa la jueza que entiende en la causa, María Gabriela Marrón.

Que hipótesis hay sobre la muerte de Facundo Astudillo Castro

“El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hizo saber que el informe final será remitido el día miércoles 2 (de septiembre). Una vez obtenido el mismo será informada en primer lugar a Cristina Castro, madre del joven, y luego mediante comunicado oficial por parte de este tribunal", agregó la jueza.

Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense dijo que “no informarán” sobre la identidad de los restos hallados hasta que la familia no conozca el resultado del estudio de ADN.

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, aclaró que aún no hay una confirmación oficial de los resultados de la autopsia que habrían confirmado que el cuerpo hallado es de su hijo, según trascendió.

"Hasta el día miércoles no está el ADN, me lo confirmó la jueza Marrón recién, no sé de donde sacaron esa noticia. Así mismo el servicio de antropología forense me acaba de llamar", dijo Cristina en su cuenta de Facebook. Luego habló con Reperfilar y dio más detalles.

"Voy a iniciar acciones legales", aseguró, por la filtración de la información. Y apuntó contra Sergio Berni: "Hace un show", dijo del ministro de Seguridad bonaerense.

