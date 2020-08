La mamá de Facundo Astudillo Castro dice que no hay información oficial

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el pasado 30 de abril, aclaró que aún no hay una confirmación oficial de los resultados de la autopsia que habrían confirmado que el cuerpo hallado es de su hijo, según trascendió.

La madre del joven aseguró que habló con la juez federal de Bahía Blanca a cargo de la causa, María Gabriela Marrón, y con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y le confirmaron que aún no están los resultados del ADN, que estarían recién el miércoles.

"Hasta el día miércoles no está el adn, me lo confirmó la jueza Marrón recién, no sé de donde sacaron esa noticia. Así mismo el servicio de antropología forense me acaba de llamar", dijo Cristina en su cuenta de Facebook. Luego habló con Reperfilar y dio más detalles. "Voy a iniciar acciones legales", aseguró, por la filtración de la información. Y apuntó contra Sergio Berni: "Hace un show".

El cuerpo encontrado es de Facundo Astudillo Castro

Manifestó "Es mentira lo que están diciendo. No se confirmó el ADN. Hasta el día miércoles no van a estar los resultados".

"No hay nada, no hay confirmación oficial. Esto es una vergüenza más. Los primeros que deberían saber son los familiares", dijo Leandro Aparicio, abogado de Cristina Castro, sobre las versiones que dan por confirmado que el cuerpo peritado es el de Facundo Astudillo Castro.

Según las informaciones periodísticas, la confirmación surgió del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de fuentes de la investigación tras establecerse la identidad del cuerpo hallado el 15 de agosto, mientras que restan aún conocerse la fecha del deceso y la causa de la muerte.

El enojo con Berni

Por otro lado, en una entrevista con C5N, Castro cruzó al periodista Pablo Duggan: "No es que tenemos sospechas, tenemos certezas de que está mujer no llevó a Facundo, fue la Policía bonaerense quien llevó a Facundo. Usted es un periodista funcional a Berni. Duele mucho saber que hay personas como usted".

"Tenemos las pruebas suficientes. Cuando digo que la Policía bonaerense está involucrada, es porque está involucrada. Ella no miente (por la testigo que dijo verlo), ella viajó otro día. No coincide los ADN de los policías con su relato. Están analizando si la señora está mintiendo o está confundida, puede quedar imputada", dijo Cristina.

Que hipótesis hay sobre la muerte de Facundo Astudillo Castro

El pasado 15 de agosto fue encontrado un cuerpo esquelético en una agreste zona de la ría de Villarino. Esos restos se encontraban semi enterrados, en avanzado estado de descomposición, y en principio databan de al menos 90 días.

El cadáver fue hallado por pescadores en un curso de agua en una zona conocida como Bahía de Ballenas, entre la localidad de General Daniel Cerri y Villarino Viejo. En esa zona ya había realizado un rastrillaje en búsqueda del joven, que estuvo 107 días desaparecido, personal de la Policía Federal.

Poco después del hallazgo de los restos, a escasos metros fue localizada una zapatilla igual a la que llevaba el joven el día de su desaparición. La mamá del joven, Cristina Castro, en todo momento sostuvo su convicción "de madre" sobre que se trataba de su hijo, por cuya muerte responsabiliza a la policía bonarense.

EuDrMC