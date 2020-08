La identificación de los restos de Facundo Astudillo Castro en la autopsia que realizó el Equipo Argentino de Atropología Forense (EAAF) abre las distintas hipótesis que tuvieron tanto la madre del joven desaparecido durante la cuarentena y funcionarios bonaerenses, ya que hasta el momento, solo se determinó la identidad del cuerpo.

Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, había anticipado que se trataba del cuerpo de su hijo cuando lo hallaron entre las localidades bonaerenses de General Daniel Cerri y Villarino, a unos 10 km de Bahía Blanca. De acuerdo con la información que recabó en las entrevistas con los peritos, el cuerpo encontrado pertenece a un joven de "entre 22 y 24 años", de "1,60 metros" de altura. Además, le informaron que la causa probable de su muerte fue "asfixia".

La semana pasada Cristina Castro había expresado las palabras que le transmitieron los forenses en una entrevista con el canal Todo Noticias: "Han descartado un suicidio, han descartado un accidente, es un cuerpo que ha muerto por asfixia, ha sido una muerte traumática, lo han matado. Ahora están determinando si ha sido por sumersión o por estrangulamiento", dijo.

Un grupo integrado por 15 peritos forenses de distintas especialidades había comenzado con el estudio del cuerpo comenzó el 25 de agosto y, hasta el momento no brindó mayores detalles sobre el informe final.

El cuerpo encontrado es de Facundo Astudillo Castro

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni aseguró que en el expediente judicial no hay pruebas de que Facundo Astudillo Castro haya sido víctima de una "desaparición forzada" y cuestionó a Leandro Aparicio, uno de los abogados de la madre del joven desaparecido.

Berni y la pista policial

"Yo creo que el abogado va a terminar siendo procesado por interferir con la justicia, porque el abogado dice una cosa acá pero en el expediente judicial no dice exactamente lo mismo", había indicado el funcionario provincial en una entrevista con el canal América.



El caso tiene bajo la mira a la Policía bonaerense, por lo que Berni recordó que el representante legal había pedido la detención de cuatro efectivos porque tenía "elementos más que suficientes para determinar que había responsabilidad" de la fuerza de seguridad. Sin embargo, la petición fue rechazada por la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón "porque no había nada".

El ministro bonaerense cuestionó al letrado por no haber apelado: "¿Qué hace un abogado cuando le rechazan una resolución? Apela. Pero el abogado se para frente a las cámaras, dice lo que dice, pero después no lo acompaña con definiciones judiciales", sostuvo Berni, al tiempo que agregó: "Que pida la detención porque tiene pruebas suficientes, que la jueza se lo deniegue y que no apele, es parecido a un abandono de persona en un hospital".

La mamá de Facundo Astudillo Castro le pidió a Axel Kicillof la renuncia de Sergio Berni



Berni repasó la hipótesis que baraja la Policía Bonaerense y destacó que "en esta investigación de la Justicia Federal lo más importante fue encontrar a la persona que el policía había relatado que por el espejito de su vehículo vio cómo (Facundo) se subía a ese auto que parecía una Oroch y terminó siendo una Honda", dijo.

El titular de la cartera de seguridad de la provincia de Buenos Aires recordó que una testigo se había negado a declarar y lo consideró como "repudiable": "Esa Honda tarda exactamente 17 o 20 minutos en llegar al puesto Fitosanitario, está registrado el pasaje y cuando la Justicia va a pedirle declaración la mujer, (ésta) dice que no, cosa que me parece totalmente repudiable porque sabiendo que estaba siendo condenada mediáticamente un montón de gente que era inocente, esta señora se negaba a declarar", explicó.

Luego de declarar con identidad reservada, Berni indicó que su testimonio fue "en espejo de lo que relató el mismo policía". Y, nuevamente cargó contra el abogado: "Esta descripción la hago con todo el dolor en el corazón de lo que es una madre que pierde a su hijo, entiendo a esa madre pero no entiendo al abogado que no busca la verdad", concluyó.

