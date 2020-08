"El cuerpo estaba boca abajo, fue plantado ahí", dijo el abogado de la familia Astudillo Castro

"Estamos yendo al lugar y esperando las novedades, estuvimos anoche hasta la medianoche, pero no se pudo ver mucho, solo algunas fotos que nos mostraba la policía, no se podía hacer ningún tipo de identificación con eso...", dijo este domingo 16 de agosto el doctor Leandro Aparicio, uno de los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, mientras se seguía con tensa expectativa los detalles del hallazgo de un cuerpo a unos 10 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. Para Aparicio "ese cuerpo fue claramente plantado en ese lugar, allí es muy difícil llegar y Facundo no habría estado allí de manera voluntaria."

"El lugar más que un humedal como se dijo es un salitral, porque lo inunda el agua de mar y cuando baja la marea lo convierte en un salitral", agregó el doctor Aparicio en declaraciones a Radio Mitre, considerando que "justamente por eso que citamos de los efectos de sal es que el cuerpo está en un estado esquelético, así que sólo pueden identificarlo los especialistas".

El doctor Leandro Aparicio (izq), uno de los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro. (Fotos: Cedoc)

Sobre el trabajo de los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ya están en viaje camino al lugar, Aparicio señaló que "no solo verán ADN para la identificación, eso es obvio, también podrán aportarnos información mucho más completa, que es ver cómo puede haber llegado ese cuerpo ahí, porque nosotros estamos seguros que fue plantado. Facundo no puede haber llegado a ese lugar de manera voluntaria, es de muy difícil acceso, los restos los vio un pescador, pero Facundo, si es que esos restos son de Facundo, no puede haber ido por su voluntad a ese lugar, mucho menos haber tenido un accidente en ese lugar...".

"El cuerpo estaba boca abajo, esa persona voluntariamente allí no llegó, de eso no hay ninguna duda", agregó. El doctor Castro había hablado esta semana con RePerfilAr, en NET, y brindó algunos detalles de cómo estaba en ese momento la investigación:

En el diálogo de este domingo con Mitre, el doctor Aparicio volvió a pedir que se investigue a las autoridades policiales y municipales de Villarino, localidad cercana a Bahia Blanca y al lugar donde aparecieron los restos que se investigan. "Acá incluso los funcionarios llegaron a violar la cuarentena para reunirse y alteraron registros policiales, patentes, ahora llegaron a tratar de hacer creer que Facundo estaba sospechado como narco, acá no hay que olvidar que a Facundo lo detiene dos veces la policía en tiempos de pandemia", precisó.

Sobre Cristina Castro, la madre de Facundo, Aparicio destacó "también está yendo al lugar, pero no sabemos si podrá reconocer algo en el estado en que están los restos, se habla de una mochila que habría aparecido por ahí también pero lo importante es que los especialistas del Equipo de Antropología Forense hagan su trabajo, esto no es un partido de fútbol, no me pregunten cuándo se va a saber la identidad de los restos, hay muchos detalles que averiguar...", concluyó el letrado.

HB