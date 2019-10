Héctor "Toty" Flores: "En los lugares más pobres hay un destino marcado de que vas a morir pobre"

por Anabella Gonzalez

Héctor “Toty” Flores, diputado nacional de Cambiemos y dirigente social, habló sobre el aumento de la pobreza que, de acuerdo a la última medición del Indec, ascendió a 35,4%, la cifra más alta desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. El legislador consideró que, en los lugares más pobres, "hay un destino marcado de que vas a morir pobre y hace que no te preocupe producir para sobrevivir".

En diálogo con PERFIL, Toty Flores explicó la frase que dijo durante una entrevista en LN+. “Creo que es así. Vengo viendo desde hace tiempo, fundamentalmente después del 2001 con la venida del kirchnerismo, que han creado una subcultura en estos lugares donde ya no es la cultura del trabajo lo que da perspectivas de crecimiento”, ratificó a este medio.

El diputado sostuvo que los sucesivos gobiernos "han adormecido esa idea de que podíamos ser de clase media". "Eso quedó instalado y hoy los pobres lo único que tienen para sobrevivir son los planes sociales. Eso ha adormecido la posibilidad de crecimiento", afirmó.

Para Flores, los planes sociales no han solucionado el problema de la pobreza. "Yo creo que la realidad nos pega en la cara. Algunos perversamente han instalado que no se puede salir de eso, y yo creo que sí". Como ejemplo de esa idea, citó la Cooperativa La Juanita, en la que participa y fundó en 2001: "Nosotros sin planes sociales contuvimos la cooperativa, tenemos emprendimientos productivos. Por supuesto a esto hay que darle escala, y es algo que tiene que hacer el Estado", agregó.

📺 Toty Flores: "En los lugares más pobres hay un destino marcado de que vas a morir pobre y hace que no te preocupe producir para sobrevivir".



Consultado sobre por qué cree que este Gobierno empeoró la pobreza en estos últimos cuatro años, siendo que la "pobreza cero" fue el objetivo principal que manifestó Mauricio Macri al asumir en 2015, el legislador lo atribuyó a que “no dimensionó la profundidad de la crisis” que había en el país, que considera se agravó desde 2018. ”La primera etapa hasta la crisis cambiaria del año pasado se venía recuperando el trabajo, se venía recuperando la changa. Pero la crisis cambiaria generó un corrimiento, una devaluación, y el peor flagelo que tenemos los pobres es el tema de la inflación. Con la crisis post-paso los indicadores empeoraron”, dijo.

No obstante, el excandidato a vicepresidente de Elisa Carrió estimó que “sin dudas” estamos en mejores condiciones que en 2015. “Se han hecho las obras, que no se ven y no entran en las estadísticas. Por ejemplo de cloacas, de asfalto, de construcción de viviendas en los barrios más pobres”. Eso, dijo, contribuye no solo con la justicia social, sino también si se mejora la calidad de vida de la gente, lo que genera “mayor productividad del trabajo”.

"Nadie puede decir que el presidente no se ocupa de los pobres, tuvo el mayor presupuesto social de las últimas décadas”, sumó en comunicación con este medio. El diputado se mostró optimista además frente a las elecciones, que serán en 24 días, pese a la amplia ventaja que obtuvo el Frente de Todos. "Con la marcha del sí se puede se ha dado mucho ánimo a quienes creían que la elección ya estaba terminada", argumentó.

"Tengo una enorme confianza de que el presidente puede ser reelecto. En la provincia de Buenos Aires, donde yo transito también, perdernos a la mejor gobernadora, María Eugenia Vidal, sería un despropósito", finalizó.

A.G./FeL