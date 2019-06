Toty Flores se autocandidateó para ser vice: "Sería un honor acompañar a Macri"

Lanzada la fórmula Fernández - Fernández, en representación del principal frente opositor, aún hay expectativa por saber cuál va a ser la fórmula del oficialismo en las próximas elecciones nacionales. Si bien desde la Casa Rosada repiten una y otra vez que no hay duda de que Mauricio Macri será el candidato, no logran acallar los rumores del Plan V (es decir, apostar a una fórmula encabezada por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal). No obstante, y aún tomando como certeza la candidatura de Macri a la relección, resta conocer quién sería su compañero de fórmula.

Durante la jornada de hoy, un hombre cercano a Elisa Carrió se anotó en la carrera vicepresidencial: se trata de Héctor "Toty" Flores, quien en declaraciones radiales expresó que "sería un honor y un placer acompañar al Presidente, que está dando todo por el país".

El hoy diputado nacional aclaró que no tuvo ningún ofrecimiento de parte del Gobierno, aunque se mostró complacido de haber sido mencionado como uno de los posibles integrantes del binomio presidencial. "Para mí la sola mención es importantísima, pero no he charlado ni con él ni con nadie que tuviera alguna información sobre esto", añadió. En tanto, aseguró que está dispuesto a "poner el cuerpo" para "acompañar este proceso desde donde sea".

Para no levantar suspicacias, admitió: "Todavía no he hablado con nadie y creo que el Presidente tiene para elegir muchísima gente, de enorme valor, que le puede dar al binomio presidencial gran competitividad y gran capacidad de gestión". En ese sentido, destacó el nombre de la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, como una de las personas que podría ocupar la candidatura a la vicepresidencia: "A mí me gusta mucho Stanley, porque le da a la fórmula la humanidad necesaria. Creo que es una de las ministras que más sensibilidad social tiene".

Flores es el séptimo hijo de una familia humilde, donde la madre se encargaba de mantener el hogar junto a sus hijos, dados los problemas de adicción al alcohol del padre. A los 9 años, comenzó a trabajar como vendedor de diarios y a los 17 se mudó a Buenos Aires, instalándose por cerca de un año en una villa de emergencia en Loma Hermosa. Trabajando en la Yelmo en 1980, un accidente con un balancín le provocó la pérdida de cuatro dedos de la mano derecha. En 1993 quedó desocupado y con la indemnización recibida intentó dedicarse a la marroquinería, pero se fundió. Por lo que durante un tiempo fue piquetero. Sobre esta decisión, él ha asegurado: “A nadie le gusta salir a la calle a reclamar y solo lo hace en condiciones excepcionales y cuando no le queda otra posibilidad”.

En 2001 participó de la fundación de la cooperativa “Barrio La Juanita” y del “Centro para la Educación y Formación de Cultura Comunitaria” (CEFoCC) en Laferrere.

En 2015, Toty fue precandidato a la Presidencia, dentro de Cambiemos, en fórmula con Carrió. No obstante, y al ser derrotados en las PASO por Macri, decidieron apoyar al líder del PRO desde aquel momento.

