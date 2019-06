por Ezequiel Spillman

Es el ministro político de la Casa Rosada. Peronista, tuvo un rol clave en el armado de consensos con gobernadores y dirigentes opositores. En plena discusión por el vice de Mauricio Macri, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, habla con PERFIL de la fórmula oficialista, la UCR, las críticas de Carrió y los acuerdos para el ballottage.

—¿Qué opinión le merece la fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner?

—En primer lugar, despeja dudas. Por ejemplo, si la ex presidenta iba o no a ser candidata. Ella es la que pretende conducir y es la que nombró al candidato a presidente, en un hecho bastante inusual.

—¿Cambia algo con esa fórmula?

—No. La centralidad que tiene la ex presidenta en la política, con ella jugando en la fórmula no modifica sustancialmente si es candidata a presidenta o vice.

—¿Y Kicillof-Magario para la provincia de Buenos Aires?

—Es una fórmula claramente kirchnerista. Así como la fórmula presidencial intenta mostrar apertura, en la Provincia se ha planteado una fórmula cerrada del kirchnerismo y de La Cámpora.

—¿Qué balance hace de la Convención de la UCR?

—Fue una muy buena Convención para Cambiemos. Lo que demuestra es que más allá de las dificultades y lo complejo que implica armar y fortalecer una coalición de gobierno, en estos tres años y medio se demostró que lo pudimos hacer. La Convención fue más contundente en Parque Norte que en Gualeguaychú en 2015.

—¿Cree que la UCR tuvo pocos espacios de poder y de decisión?

—El radicalismo ha tenido clara mayoría en términos de la coalición en el Parlamento. Y con un Gobierno en minoría en el Congreso eso constituye un lugar fundamental para la gobernabilidad. También el gabinete ha contado con varios afiliados radicales. Es muy importante que Cambiemos trabaje en mejorar su institucionalidad. Nos faltó poner más energía en mejorar los aspectos institucionales de la coalición.

—¿A qué se refiere con “aspectos institucionales”?

—Formas, por ejemplo, de resolver problemas o situaciones. Un caso claro: la elección de Córdoba. Pero no debería circunscribirse a lo nacional, sino también en lo provincial y hasta me animaría a decir en los municipios que gobierna Cambiemos.

—Usted habló de ampliar Cambiemos, ¿a qué se refiere?

—Desde el primer momento de la conformación de Cambiemos siempre pensé que había que sumar para darle mayor volumen a la coalición de gobierno. Y hoy está más vigente que antes. No es una estrategia electoral, es una necesidad para gobernar mejor la Argentina.

—¿Macri debería ir a una interna con Lavagna?

—Una vez que el Presidente decidió someterse a la voluntad popular para continuar su tarea de gobierno es bastante inusual que un Presidente tenga que pasar por una interna para ir por la reelección. De hecho, no conozco ningún caso. No me gusta opinar sobre casos hipotéticos.

—¿El Plan V se terminó?

—Hoy hay una coincidencia general respecto a que la mejor opción que tiene Cambiemos es una fórmula encabezada por Macri. Nunca se planteó un plan alternativo a Mauricio.

—¿Qué perfil le gusta para acompañar a Macri en la fórmula presidencial?

—En la discusión sobre la vicepresidencia por supuesto el Presidente tiene un rol fundamental, pero también tiene que ser conversado en el seno de Cambiemos. Hoy hay varias figuras que pueden servir, o ser funcionales, al triunfo de Cambiemos, incluida la actual vicepresidenta. Habla bien del espacio que haya muchos que puedan ocupar ese lugar.

—¿Un radical?

—Sí, ¿por qué no?

—¿Descarta un peronista?

—Cuando uno habla de incorporar a nuestro espacio a dirigentes de otros espacios lo primero que tiene que tener claro es si hay voluntad. Si se comparten valores y objetivos tenemos que tener la generosidad de ampliar nuestro espacio.

—¿Puede haber un acuerdo con el PJ Federal para la segunda vuelta?

—Si hay una instancia de ballottage, lo bueno para los argentinos es que esa instancia sirva para cristalizar acuerdos que vayan más allá de lo electoral. Que tengan que ver, por ejemplo, con los consensos básicos que planteó el Presidente semanas atrás.

—¿Las obras públicas serán un eje clave de campaña?

—En las elecciones va influir una combinación de la política, la economía y las obras públicas. La obra pública es muy importante porque resuelve los problemas reales de la gente: hicimos obras para llevarle agua potable y cloacas a más de 3 millones de argentinos, hicimos 400 obras de saneamiento y de agua potable y duplicamos la cantidad de tratamiento de efluentes cloacales. Antes, se trataba solamente el 20% de los efluentes cloacales y hoy se trata el 40%.

—Carrió dijo que les dio demasiado a los gobernadores del PJ y por eso ahora están ganando en sus provincias.

—Primero, yo no tomo ninguna decisión si no es con el acuerdo del Presidente. Segundo, estamos orgullosos de haber cumplido con lo que nos comprometimos: que el país sea más federal, entre otras cosas, devolviéndole a las provincias lo que otros gobiernos le habían sacado. Probablemente éste sea el Gobierno que más recursos automáticos de libre disponibilidad le haya dado a las provincias y es el que contó con menos recursos discrecionales. Estamos orgullosos de hacer obras sin mirar el color político que gobierna. Las obras no son para los dirigentes. No vinimos a hacer más de lo mismo.

—¿Coincide en que hoy Vidal pierde la Provincia?

—No, ¿por qué? Es muy aventurado plantear escenarios electorales tan contundentes a varios meses de la elección. La realidad política es muy dinámica. Si podemos lograr que se recupere el poder adquisitivo del salario, consolidar la estabilidad macroeconómica, vamos a lograr que los argentinos que hoy no la están pasando bien puedan reconocer los profundos cambios estructurales que se hicieron estos tres años y medio de gobierno, desde la obra pública, la energía hasta la revolución de los trenes y los aviones.n