Rodríguez Larreta insiste al Gobierno nacional: "Saquemos los pupitres a la calle"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insistió este viernes 18 de septiembre en su pedido al Gobierno nacional para que autorice el retorno progresivo de las clases al aire libre y destacó que se pueden sacar "las sillas y pupitres a la calle".

"Si es necesario, saquemos las sillas y pupitres a la calle", subrayó el mandatario porteño en conferencia de prensa, al explicar las condiciones del aislamiento en la Ciudad a partir del próximo 21 de septiembre.

Rodríguez Larreta detalló que la propuesta de su administración -que ya fue presentada al Ministerio de Educación- apunta a los 6.500 alumnos que perdieron el contacto con la escuela, los de primer grado y los de quinto año. "Para nosotros la prioridad número uno es la educación, desde el 16 de marzo los chicos y chicas no tienen clases y vienen haciendo un enorme esfuerzo para mantener el contacto", señaló el mandatario porteño, pero resaltó: "Todos sabemos que no es lo mismo".

Remarcó que es "consciente" de que no se puede volver a las clases "como antes", pero recalcó la necesidad de "retomar con algún grado de presencialidad". "No hay nada que reemplace la sociabilización de los chicos, hacer trabajos en grupo, es una parte fundamental del aprendizaje, y tampoco es lo mismo para las familias, especialmente para las madres", señaló el jefe de Gobierno.

Ni Larreta, ni Kicillof ni Alberto Fernández, el anuncio de la nueva etapa fue de una locutora

En la sede de Parque Patricios, indicó: "Obviamente, somos conscientes de que hoy no están dadas las condiciones epidemiológicas para volver como antes, pero también somos conscientes de que en forma gradual se tiene que retomar con algún grado de presencialidad".

Más apertura de actividades

Aseguró que la Ciudad atraviesa una meseta de casos que es "alentadora", porque pese a la apertura de actividades la cantidad de contagios se mantiene.

"Es una estabilidad en un nivel alto, pero una estabilidad alentadora, porque hemos estado sumando actividades gradualmente y con mucha prudencia y los casos se mantienen", subrayó el mandatario porteño, y detalló que "lo más importante es seguir profundizando el plan sanitario, que consiste en testeo, aislamiento y seguimiento de los contactos estrechos".

Sobre las aperturas, anunció que a partir del lunes continuará la habilitación de bares y restaurantes y que incluirá "espacios al aire libre que estén dentro del local", además de la construcción privada.

"Vamos a seguir sumando a partir del lunes a los locales gastronómicos que no tenían permiso anterior para tener mesas en la calle, para que todos puedan trabajar", señaló Larreta, y agregó que se incluirán -siempre con protocolos- "todos los espacios al aire libre que estén dentro de la propiedad del local".

El jefe de Gobierno indicó que también las empresas de construcción "van a poder pedir a partir del lunes los permisos para que las obras mayores a cinco mil metros cuadrados" se retomen, y destacó que "la construcción genera muchísimo trabajo".

Coparticipación apelación ante la corte

Rodríguez Larreta afirmó que espera que la Corte Suprema "trate lo antes posible" su demanda para frenar la quita de fondos de coparticipación que determinó por decreto el presidente Alberto Fernández. "Esperemos que la Corte lo trate lo antes posible", resaltó el mandatario porteño en conferencia de prensa. Rodríguez Larreta se quejó porque la quita de fondos ya comenzó y se hizo "de un día para el otro y en el marco de una pandemia".

"Ya empezaron a restringirnos los fondos que nos corresponden", subrayó el mandatario porteño, y agregó: "Un recorte de los fondos que, además, uno se maneja con un presupuesto anual".

El Gobierno porteño presentó este viernes ante la Corte Suprema el amparo para intentar frenar la quita de recursos que dispuso el presidente Alberto Fernández y advirtió que se trata de una medida "inconstitucional, improvisada e intempestiva". A una semana del anuncio del jefe de Gobierno de la Ciudad de que recurriría al máximo tribunal, la presentación judicial finalmente se concretó este viernes en horas de la mañana, de manera digital. Se trata de un escrito de 97 páginas titulado "Por el recorte inconstitucional, improvisado e intempestivo de la coparticipación".

De esta manera, la Ciudad pidió la suspensión inmediata de la quita de recursos correspondientes a la coparticipación mientras se discute la legalidad de la medida que dispuso el Gobierno nacional para destinar esos fondos a la Provincia de Buenos Aires. El mandatario porteño espera que la Corte Suprema declare la inconstitucional del recorte que anunció el presidente Alberto Fernández la semana pasada en medio de las protestas de efectivos de la Policía Bonaerense.

La presentación judicial subraya que en el régimen constitucional "no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales", ante lo cual destaca que "se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales". "La legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires", señala el texto.

La presentación fue realizada por la directora general Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la Ciudad, María Cristina Cuello, con el patrocinio del procurador general porteño, Gabriel Astarloa. El amparo judicial también remarca que "en tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna".

"El artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional es claro: `No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso´. Ley del Congreso cuando corresponda y acuerdos bilaterales es el esquema constitucional. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires los fondos son asignados por decreto, pero con previo acuerdo, por participar de la distribución primaria pues son los fondos que le corresponden a la Nación, quedando así encuadrada dentro de la cláusula constitucional", añade.

El objetivo del amparo es que "se declare la inconstitucionalidad del Decreto 735/2020 restableciendo el sistema instituido mediante el Decreto 257/2020".

APERTURA EN DETALLE POR ACTIVIDAD