Kicillof dijo que la curva de contagios en Provincia es "un altiplano": autorizan construcción

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó hoy que la curva de contagios en el distrito es "como un altiplano", porque está estable pero anclado en un índice alto, al tiempo que anunció que a partir de la próxima fase habilitará la construcción.

"No me gusta decir que el éxito es que los casos no crezcan. El éxito es que los casos bajen. No es una meseta, es como un altiplano", resaltó el mandatario provincial.

En conferencia de prensa en La Plata, al explicar cómo será la próxima etapa a partir del próximo lunes, sostuvo: "En algún momento de los próximos meses nos podremos empezar a vacunar.

Falta menos, los aliento a no bajar los brazos, a seguir cuidándonos y seguir cuidando a los demás".

Kicillof reiteró que "la pandemia no pasó" y agradeció a los que después de seis meses de aislamiento todavía "se cuidan como el primer día".

Junto a su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y a su ministro de Salud, Daniel Gollán, el gobernador confirmó que a partir del próximo lunes en la provincia se permitirán algunas obras de construcción con protocolos de sanidad.

"Para los 35 municipios más afectados la situación sigue igual.

La única diferencia es que vamos a permitir, con protocolos, dos tipos de actividades vinculadas a la construcción. Para los municipios restantes, las situaciones son diversas", detalló el mandatario bonaerense.