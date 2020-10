Horas definitorias para el traslado de jueces: se espera la decisión de la Corte

Noticias Relacionadas Hermetismo en la Corte Suprema por un fallo que está todavía en discusión

Las próximas horas serán claves para el futuro del traslado de jueces, que juega su suerte en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre este martes y el jueves se espera que salga el fallo del máximo tribunal. No sólo es la idea en el cuarto piso del Palacio de Tribunales dónde está la Corte, que hace tres semanas hizo lugar al Per Saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, sino que es también lo que se espera en el entorno de los magistrados que llegaron al Palacio de Tribunales con su reclamo luego de que el oficialismo reviera sus traslados, concretados durante el macrismo, así como en el oficialismo.

Al igual que sucedió en la previa a la decisión sobre el Per Saltum, en la Corte volvió a reinar el hermetismo en los últimos días. No es que no se sepa qué hacer, sino que se resolvió evitar filtraciones, detallaban a PERFIL este fin de semana desde el edificio de la calle Talcahuano. Los magistrados se reunirán al mediodía de este martes vía zoom (los acuerdos presenciales están desaconsejados por el departamento médico). Si hay acuerdo ya podría conocerse mañana mismo, de lo contrario podría demorarse al miércoles o jueves. La idea es que salga lo más fuerte posible.

La Corte Suprema no se pone de acuerdo con los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli



Las variantes sobre las que podrían decidir son, fundamentalmente, la confirmación de los traslados, su rechazo, o bien un fallo que indague sobre alcances mayores. Este último podría, incluso, admitir una posición de corte más salomónico, que "salte" la grieta que se hizo entorno al tema.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron trasladados entre 2017 y 2018 por el macrismo. Tras el cambio de gobierno, el kirchnerismo pidió la revisión de sus traslados -junto a otros 7- bajo el argumento de que no estaban completos al no tener Acuerdo del Senado de la Nación. La avanzada empezó en julio pasado en el Consejo de la Magistratura, luego pasó por el Ejecutivo y llegó al Senado. A medida que eso sucedía, los magistrados judicializaron la situación y así llegaron vía Per Saltum a la Corte. La decisión del máximo tribunal de hacer lugar a ese recurso extraordinario -algo que no sucedía desde 2013- sorprendió, a fines de septiembre, al Ejecutivo, que confiaba en que los ministros esperarían a que el caso llegara a ellos por los canales tradicionales.

Expectativa por inminente definición sobre jueces que cuestiona el Gobierno

Bruglia primero y Bertuzzi después pasaron desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py, instancia estratégica por ser la revisora de las causas judiciales. En tanto que Castelli fue trasladado desde un TOF de San Martín a uno de Capital. Tanto por la Cámara como por el TOF en el que está Castelli pasó o está la causa de los cuadernos de las coimas, que involucra a CFK, acusada allí de ser jefa de una asociación ilícita vinculada a la Obra Pública.

El silencio también se impuso entre los jueces involucrados en el caso, quienes tras la apertura del Per Saltum se llamaron a silencio. Por estas horas, cerca de ellos que buscan conservar sus puestos, se ilusionan con un fallo positivo. Creen que desde el cuarto piso del Palacio de la calle Talcahuano, podría salir una decisión que establezca la nulidad de la resolución del Consejo de la Magistratura, que habilitó las revisiones, “sin meterse con el instituto de los traslados”. Una decisión posible para un escenario abierto, en la que el máximo tribunal tiene la última palabra.

CP