Expectativa por inminente definición sobre jueces que cuestiona el Gobierno

Esta semana, entre martes y jueves, se espera que salga el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el traslado de jueces. No solo es la idea en el Palacio de Tribunales donde está el tribunal, que hace tres semanas hizo lugar al per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, y que desde el primer momento barajó este como plazo posible. También es lo que se espera en el entorno de los magistrados que llegaron al Palacio con su reclamo luego de que el oficialismo reviera sus traslados, concretados durante el macrismo, así como en parte del oficialismo.

La licencia pedida por los jueces en sus cargos vence hoy y el viernes al mediodía pidieron una extensión. La decisión sobre esta última también debe ser resuelta por el máximo tribunal, aunque no sería un condicionante para la fecha de la resolución. Sí, en cambio, habría una intención de resolver finalmente el tema de los traslados que devela, por sobre todo a la política.

Por estas horas, en torno al tema, hay un fuerte hermetismo. Una situación similar a la que se produjo en la previa a la decisión sobre si hacer o no lugar al per saltum. Quienes conocen de cerca el movimiento del caso explican que es que no se sepa qué hacer, sino que se resolvió evitar filtraciones. En tanto que un sector, más minoritario, sostiene que aún no hay mayoría en ningún sentido. La Corte nunca está exenta de sus internas.

Las variantes sobre las que podrían decidir son, fundamentalmente, la confirmación de los traslados, sus rechazos, o bien un fallo que indague sobre alcances mayores.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron trasladados entre 2017 y 2018 por el macrismo. Tras el cambio de gobierno, el kirchnerismo pidió la revisión de sus traslados –junto a otros 7– bajo el argumento de que no estaban completos al no tener acuerdo del Senado de la Nación. Los magistrados judicializaron la situación y así llegaron vía per saltum a la Corte. La decisión del máximo tribunal de hacer lugar a ese recurso extraordinario –algo que no sucedía desde 2013– sorprendió al Ejecutivo, que confiaba en que los ministros esperarían a que el caso llegara a ellos por los canales tradicionales.

Bruglia primero y Bertuzzi después pasaron desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py, instancia estratégica por ser la revisora de las causas judiciales. En tanto que Castelli fue trasladado desde un TOF de San Martín a uno de Capital. Tanto por la Cámara como por el TOF en el que está Castelli pasó o está la causa de los cuadernos de las coimas, que involucra a CFK, acusada allí de ser jefa de una asociación ilícita vinculada a la obra pública.

El silencio también se impuso entre los jueces involucrados en el caso, quienes tras la apertura del per saltum se llamaron a silencio. Por estas horas, cerca de ellos que buscan conservar sus puestos, se ilusionan con un fallo positivo. Creen que desde el cuarto piso del Palacio de la calle Talcahuano, podría salir una decisión que establezca la nulidad de la resolución del Consejo de la Magistratura, que habilitó las revisiones, “sin meterse con el instituto de los traslados”. Una decisión posible para un escenario abierto.