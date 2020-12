Indagarán por tercera vez a Gustavo Arribas, exdirector de la AFI macrista

Por tercera vez desde que dejó el cargo como exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, volverá a ser indagado este miércoles 9 de diciembre por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. En este caso, la investigación es sobre el espionaje en las cárceles contra presos del kirchnerismo, que, según la teoría de los fiscales de la causa, se llevó adelante con un acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal (SPF).



Tanto Augé como los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide ya indagaron al exfuncionario y amigo de Mauricio Macri por el espionaje en el Instituto Patria contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por los "Súper Mario Bros", un grupo de espías que trabaja en paralelo a las órdenes legales.



Arribas, según consignó Página/12, expondrá pero no responderá preguntas de los fiscales. El objetivo de la defensa es insistir que no está definida la competencia de la causa y por eso el exfuncionario no va a dar las explicaciones que le demandan las autoridades judiciales. La Cámara Federal de La Plata planteó que la causa debe seguir en Lomas y en Capital insisten en mudarla a Comodoro Py.

Espionaje ilegal: la Cámara Federal confirmó al juez Auge en la causa

Los fiscales imputaron a Arribas por haber coordinado, supuestamente, con el SPF para obtener información sobre los presos que estaban alojados en el sistema de Intervención para la Reducción de los Índices de Corruptibilidad (IRIC). Esa coordinación habría quedado plasmada en el convenio de cooperación que el 8 de junio de 2018 firmaron Arribas, por la AFI, y Emiliano Blanco por el SPF. Por otra parte se investigan las escuchas que desde un área de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos se hacían a los presos, sus abogados y familiares.



El jueves 3 de diciembre, la Cámara Federal rechazó los planteos y confirmó a Auge al frente de la causa: solo la Cámara de Casación Penal podría revertir la decisión. El camarista Roberto Lemos fundamentó su fallo en que, de acuerdo a criterios de la Corte Suprema, la competencia debe resolverse de acuerdo a lo que es mejor para la investigación y consideró que, como la causa en Lomas avanzó bastante, sería perjudicial cambiarla de juzgado.

RI/FF