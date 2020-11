Mauricio Macri sobre el espionaje ilegal: "Es un ajuste de cuentas"

El ex presidente Mauricio Macri advirtió este lunes 30 de noviembre que la causa por espionaje ilegal es un "ajuste de cuentas" del kirchnerismo para equilibrar la situación procesal de Cristina Kirchner con la suya. "Nosotros no espiamos a nadie", dijo al participar del Foro por la Libertad organizado por Casamérica, con el ex presidente español Felipe González a la cabeza. En la causa por espionaje ilegal, los directores de la AFI macrista son acusados de haber orquestado una organización ilícita con el fin de realizar escuchas y seguimientos a dirigentes opositores y oficialistas, entre los que figuran Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta.

Durante el foro, del que participaron los presidentes de Chile Sebastián Piñera y de Colombia, Iván Duque, Macri advirtió: "Vamos a entrar en un proceso de 20 años de crecimiento con un gobierno capitalista y pro-empleo". Según el ex presidente esto se verá empañado en Argentina porque "el populismo regala presente hipotecando el futuro", reconstruyó NA.

Macri recibe a sus dirigentes de confianza y se muestra activo políticamente.

En la causa, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a cargo de la AFI durante la gestión de Macri, fueron procesados, embargados y se les prohibió salir del país, acusados de haber sido los que llevaron a cabo este espionaje. Macri y también su secretario, Darío Nieto -que fue allanado e indagado- solicitaron que la causa pase a Comodoro Py, porque los supuestos delitos que se le atribuyen ocurrieron en el fuero federal porteño.

Pero no es la primera vez que Macri se refiere de este modo a la causa de espionaje ilegal. En las últimas horas, dejó trascender que está preocupado por la modificación del sistema judicial que cree, lleva a cabo el kirchnerismo con fines poco claros, y sobre todo, por la modificación del sistema para elegir al Procurador.



MC