Intiman a hospitales y ART a proteger a personal de la salud

por Emilia Delfino

La Justicia laboral ordenó esta semana al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Hospital Italiano que entreguen los equipos de protección personal a enfermeros y personal administrativo de la salud frente al posible contagio del Covid-19. Así consta en los fallos a los que accedió PERFIL. Fue luego de que dos trabajadores pidieran a la Justicia que intervenga ante la supuesta falta de equipamiento de prevención en sus lugares de trabajo. La orden judicial también alcanzó a dos aseguradoras de riesgos del trabajo.

Las medidas cautelares fueron dictadas por la jueza Rosalía Romero, el miércoles y jueves últimos, tras las presentaciones de una enfermera del Hospital General de Agudos Tornú –que depende del Estado porteño– y un empleado de la recepción del Italiano que se encarga de la admisión de pacientes en la sede central del instituto privado.

La magistrada debía resolver al cierre de esta edición otras presentaciones similares de tres médicos del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano, explicó Mariana Chiacchio, abogada de los demandantes.

La jueza catalogó su decisión como “de carácter excepcional” y sostuvo que las medidas cautelares eran urgentes “a fin de que se garantice y refuerce la seguridad laboral” de todos los trabajadores de ambas instituciones médicas.

“Si bien el Covid-19 no se encuentra incluido en el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo, circunstancia que justifica en que la enfermedad no existía en el país hasta hace semanas y en el mundo hasta hace pocos meses, ello no disipa el escenario riesgoso que la realidad impone”, dijo la jueza.

Romero dio un plazo de 24 horas a la Ciudad, al Italiano y a las aseguradoras Provincia ART (del Tornú) y La Segunda ART (del Italiano) para que “sin perjuicio de los recursos que pudiera deducir al respecto” garanticen la prevención de contagio de los trabajadores “bajo apercibimiento” de multas de $ 10 mil diarios “en caso de mora o inobservancia”.

Las aseguradoras deberán “controlar de manera adecuada a la empleadora en la instrumentación de las medidas de prevención y control de exposición al riesgo al que se encuentre expuesto”, dice uno de los fallos.

El gobierno porteño dijo a PERFIL que “desde el Ministerio de Salud, uno de los principales ejes de trabajo es el cuidado y protección de todos los trabajadores” y que “están estudiando la resolución judicial”.

En la compañía Provincia ART afirmaron que “el empleador es el responsable de proveer las herramientas necesarias y la ART debe controlar que esto suceda”. También sostienen que la empresa viene realizando tareas de prevención por el coronavirus desde al menos el 16 de marzo que incluyen la entrega de kits con elementos de prevención y la realización de exámenes preocupacionales del personal médico, entre otras medidas.

En el área de comunicación del Italiano aún no habían respondido al cierre de esta edición. PERFIL no pudo comunicarse con La Segunda ART.