Intimidad del primer encuentro de Alberto Fernández con Martín Guzmán y el rol del Movimiento Evita

Dos años y medio atrás, Alberto Fernández escuchaba por primera vez a Martín Guzmán. Ambos estaban lejos del poder y quien los juntó en una charla informal fue el Movimiento Evita, organización con la que el actual ministro de Economía mantenía contacto cada vez que viajaba a la Argentina. En este encuentro al ahora Presidente lo sorprendió la “mirada diferente” que el economista dio sobre la realidad económica del Gobierno de Mauricio Macri y su propuesta a la salida de la crisis que se inició en 2018.

Fernández y Guzmán se conocieron en mayo de 2018 en el restaurante Le Blé de Boedo. El investigador de la Universidad de Columbia y ayudante del Nobel de Economía Joseph Stiglitz llegó allí por Martín Navarro, responsable de la mesa económica del Movimiento Evita e hijo del líder de la agrupación, Fernando “Chino” Navarro.

“Muchísimas gracias por lo de ayer, fue muy interesante compartir con Martín la charla. Alberto quedó muy contento, le pareció bastante distinto de lo que se escucha siempre y con una mirada diferente, fue muy buena la charla”, dijo Santiago Cafiero en un mensaje que le envió a Navarro al otro día del encuentro de Fernández y Guzmán.

En ese entonces, Fernández encabezaba el Grupo Callao que integraban otros dirigentes que ahora lo acompañan en el gobierno como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la Vicejefa, Cecilia Todesca Bocco, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, entre otros.

Aunque no se imaginaba que sería candidato tiempo después, ya había vuelto a hablar con la ex presidenta, Cristina Kirchner. El ex jefe de Gabinete venía de apoyar a Florencio Randazzo en las elecciones de 2017 que compitió como candidato a senador contra la actual Vicepresidenta.

Después de ese primer encuentro, Guzmán volvió a reunirse con Fernández también a través del Movimiento Evita. Navarro fue incluso quien llevó al economista al búnker de la calla México ya cuando Fernández era candidato presidencial.

El rol de Kicillof

Después del amplio triunfo en las internas y con la posibilidad concreta de que el Frente de Todos gane la elección presidencia en las generalesl, comenzó la danza de nombres que podrían ocupar la cartera de Economía. Guzmán aparecía con desventaja frente a Matías Kulfas, Guillermo Nielsen y hasta Martín Redrado pero además del aval de Fernández, este joven economista consiguió lo que los otros no: el apoyo de Cristina Kirchner.

Este “madrinazgo” fue en parte gracias Axel Kicillof. El actual ministro de Economía y el gobernador bonaerense se conocieron en 2014 y poco después Guzmán fue el nexo para que Kicillof pueda llegar a Stiglitz. En medio del debate por la conformación del gabinete nacional, la vicepresidenta escuchó al ex ministro de Economía inclinarse por Guzmán.

Lejos de la crisis del gobierno de Macri por la que Fernández se sentó por primera vez con Guzmán, ahora ambos charlan a diario y se reúnen en buscan de una salida ante uno de los momentos más difíciles de la gestión del Frente de Todos.

