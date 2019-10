La ironía de Patricia Bullrich: "Salen a la calle, rompen todo y después dicen que hay infiltrados"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió este martes 22 de octubre en responsabilizar a "la izquierda, la CTA y la CTEP" por los incidentes ocurridos este lunes frente al Consulado de Chile. "Siempre son unos santitos que están tranquilos y les aparecen unos infiltrados", ironizó.



"En el último tiempo ha habido una serie de expresiones que llamaron directamente a la violencia", denunció la funcionaria nacional en relación a los disturbios que se registraron el pasado lunes 21 de octubre frente a la sede diplomática del país trasandino. En particular, apuntó contra "un tuit temerario" de la diputada nacional Gabriela Cerruti; el apoyo del postulante presidencial del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, al pueblo de Chile; y una "declaración" del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

El domingo vamos a llenar las urnas de votos por un país más justo e igualitario y contra personajes nefastos como vos. Ojalá Chile y Ecuador y todos los países víctimas de la derecha neoliberal puedan hacerlo pronto. #EstoPasaEnChileً https://t.co/5IeujeOz1W — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 22, 2019

El tuit que ayer critiqué de Cerrutti llamaba a la violencia. También en el debate el candidato Del Caño incitó a imitar a los chilenos que están incendiando Chile. Hoy la CTEP embanderada, por ejemplo, participaba de agresion en el consulado de Chile en nuestro país. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 21, 2019

Nos conocemos hace treinta años, Pato. Escribime bien el nombre: Cerruti es con una sola t. https://t.co/5IeujeOz1W — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 22, 2019

"Estos actos de apoyo a Chile tenían estos componentes que en el país tienen discursos violentos y de apoyo a la violencia", afirmó la exdiputada nacional, al tiempo que se quejó de los dichos de Alberto Fernández "comparando una democracia como la de Chile con un régimen dictatorial como el de Venezuela".



En referencia a los incidentes frente al Consulado de Chile en Buenos Aires, Bullrich afirmó que "fue la izquierda, la CTA, la CTEP" y negó que haya habido "infiltrados". "Siempre lo mismo: salen a la calle, rompen todo y después dicen que hay infiltrados. Fue la izquierda, la CTA, la CTEP. Siempre, siempre son unos santitos que están tranquilos y les aparecen unos infiltrados. Déjense de joder. Somos grandes en la Argentina para creer eso a esta altura", lanzó.

Cuarta noche de toque de queda en Chile tras los peores disturbios en décadas

En ese sentido, la ministra de Seguridad analizó la situación sociopolítica del país trasandino y aseguró que hay "una insurrección con carácter cuasi terrorista" contra el presidente, Sebastián Piñera, a la vez que consideró que "cuando hay una rebelión como la que hubo en Chile va a haber muertos, es inevitable".

Eligen la violencia como camino, y ese sendero es peligroso e incontrolable. Estamos decididos a seguir defendendiendo la Paz y la tranquilidad de nuestra sociedad, y nosotros actuaremos con todo el peso de la ley contra quienes quieran generar caos. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 21, 2019



"En ninguna democracia se puede aceptar el nivel de violencia y destrucción atrás de una protesta social. Es una protesta que termina rompiendo todo Chile. No es una protesta social, no jorobemos. Ninguna de las razones que puede haber de insatisfacción pueden plantear que incineren medio Chile. El descontento social no puede llevar a la violencia", manifestó.



Y concluyó: "Lo que está pasando en Chile es un intento concreto de voltear a un Gobierno. No se explica el nivel de violencia si no es para voltear un Gobierno".

