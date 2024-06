Javier Milei designó a su abogada en la Agencia Nacional de Discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quedó en mano de los abogados personales de Javier Milei. En el inicio de la gestión, Diego Spagnuolo fue designado como director ejecutivo del ente que depende de Jefatura de Gabinete de la Nación, y el 30 de mayo se publicó el nombramiento en la secretaría general de Bibiana Lourdes Bianco, la mujer que lo representa en una demanda que el economista presentó en el 2021 contra un grupo de periodistas. Casualmente, la fecha en la que se oficializó su cargo coincidió con el rechazo a una audiencia con Fabián Doman.

Bianco no tiene un perfil público. Sin embargo, lleva un buen tiempo cerca de Milei. En la campaña del 2023 fue candidata suplente a diputada nacional por la Capital Federal, en la lista encabezada por Diana Mondino, Oscar Zago y Sadra Pettovello. No consiguió una banca y en febrero el presidente presentó un escrito en la Justicia para informar que la abogada lo iba a representar en la causa "Milei Javier Gerardo c/ Doman Talice Fabián David y otros s/ daños y perjuicios".

A partir de ese momento, Bianco representó a Milei en dos causas civiles que el economista había iniciado en el 2021 con el patrocinio de Spagnuolo. Una de las denuncias fue contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la otra contra un grupo de periodistas entre los que estaban, inicialmente, Doman, Pablo Duggan, Debora Plager, Pablo Vilouta y Martín Candalaft.

El expediente contra los periodistas recayó en el juzgado Civil N° 33, a cargo del juez Horacio Liberti, y la denuncia contra Carrió en el N° 22, cuyo titular es Ignacio Rabaudi Basavilbaso. En los dos casos, el presidente planteó que se sintió agraviado por declaraciones de los demandados.

Milei denunció a Carrió por haberlo comparado con Adolf Hitler durante un reportaje. Sin embargo, en el entorno de la dirigente aseguraron a PERFIL que jamás fueron notificados de la demanda. La presentación contra los periodistas fue en la misma línea: el economista sostuvo que se sintió agraviado por el conductor y los panelistas del programa Intratables, donde lo habrían calificado de "facho" y "nazi" y les reclamó una reparación de $4 millones más actualizaciones.

Los periodistas, de todas formas, no están todos en la misma situación legal. Vilouta y Duggan, por ejemplo, lograron un acuerdo con Milei. En los dos casos, el economista aceptó sus explicaciones y decidió levantar la demanda. En el resto de los casos, el expediente sigue abierto.

La causa avanza a paso lento. Sin embargo, hace alrededor de 10 días hubo un movimiento en el caso de Doman. Su situación es particular: luego de recibir la denuncia de Milei, contestó la demanda con una reconvención, es decir, respondió pero también demandó al economista por discriminación. Su argumento fue que en ningún momento lo calificó de "nazi" o "facho".

Hace alrededor de un mes, los abogados Lorena Lamela y César Francis se hicieron cargo de la representación legal de Doman. Para ese momento, solo faltaba que se cumpliera con la instancia de mediación previa, una etapa procesal que se debe agotar cuando una persona demanda a otra. "No se había podido realizar antes porque en el domicilio de la calle Gallo de Milei no habían recibido la notificación", explicó el abogado a PERFIL.

La abogada Bianco, la actual secretaria general de la Andis, se presentó en el expediente y denunció que el domicilio al que había que notificar a Milei era ahora la Quinta de Olivos. "Procedimos a notificar, pero no aceptaron la citación a la mediación. La notificación fue rechazada, no la recibieron", contó Francis. De esta manera, se cerró la etapa de mediación, algo que ya fue incorporado en el expediente. "Dejamos constancia de que no se pudo realizar la audiencia por lo que se considera una incomparecencia luego de no recibir la carta a documento e el domicilio que ellos mismos informaron", agregó.

Confianza y lealtad a Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad

La incorporación de Bianco a la Andis sigue la línea de Milei de incorporar a gente de su máxima confianza en un organismo clave que administra una caja de más de un billón de pesos. La designación de Spagnuolo, en el inicio de la gestión, llamó la atención por la falta de experiencia del penalista en asuntos vinculados a la discapacidad. El abogado había ganado cierta notoriedad cuando representó al economista en la cautelar que presentó luego de ganar las elecciones para frenar las contrataciones y licitaciones del gobierno anterior. Además, también lo defendió cuando el expresidente Alberto Fernández lo denunció por considerarlo responsable de la corrida bancaria en plena campaña (causa que se cerró por "inexistencia de delito").