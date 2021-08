Milei hizo ruido en Plaza Holanda: "No vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones"

"Son ellos contra nosotros" gritó el economista Javier Milei este sábado en un lanzamiento de campaña que contó con miles de asistentes, en su mayoría jóvenes, llamando a "derrumbar el modelo defendido la casta política" y ayudarlo a llevar adelante "la verdadera reconstrucción de la Argentina".

La presentación formal de Milei como precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el partido Avanza Libertad no pudo tener un mejor marco, ya que la jornada primaveral ayudó a que miles de personas se acercaran a Plaza Holanda, muchos en apoyo al economista de los pelos al viento, pero otros tantos también como si se tratara de un espectáculo, al que Milei ovacionado y se fue también aplaudido, saludando a muchísimos de los fervientes asistentes.

"Vamos a derrumbar el modelo defendido por la casta política, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno de los países mas pobres del mundo", gritó Milei desde el atril, y a cada una de sus afirmaciones seguía la respuesta afirmativa de los asistentes.

"Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina", desafió en un pasaje de su discurso. "El año pasado festejaba acá mi cumpleaños, y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo", contó en el acto.

"Hoy todas las propuestas necesitan sumar la consigna libertad pero, ¿por qué sustitutos si acá tienen el original? Ese debate que se empezó a mover gracias a la insistencia para movilizar las ideas de la libertad". Milei apuntó así a muchos de los modelos de la izquierda, puntualizando que "en donde se los aplicó fue un desastre en lo económico, en lo social y en lo cultural".

"Nosotros, quienes queremos el liberalismo, nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, basado en la vida, en la propiedad y la libertad. Los otros, decían que amaban a los pobres, pero los multiplicaron", señaló Milei, apuntando muchos de sus dardos al Gobierno Nacional y calificándolo de "inmoral" por el vacunatorio VIP y destacando que la controvertida compra de vacunas "costó la vid de miles de argentinos".

Para Milei el manejo que se hizo de la pandemia fue "genocida": "El oficialismo nos dijo el año pasado que iba a cuidar la salud sin importarles la economía. Y realmente no les importó, caímos el triple que el resto del mundo. Este gobierno genocida, por no haber comprado las vacunas correctamente, terminó matando a más de 100 mil personas en total".

"Si con el vacunatorio vip ya se habían graduado de inmorales, terminaron doctorándose con las ‘partusas’ que se armaban en Olivos mientras nos mantenían encerrados a todos", agregó, pidiendo que "nos acompañen en esta revolución moral, para ir a una sociedad que quiera vivir con el fruto de su trabajo. Primero estamos los que nos rompemos el orto laburando, no la casta política. No es una tarea fácil, pero yo no vine acá a guiar corderos, yo vine acá a despertar leones".

HB