Javier Milei protagonizó un tenso cruce con la periodista Cristina Pérez esta mañana en Radio Rivadavia. Fue al ser consultado respecto de cómo votaría un eventual proyecto de eliminación de las PASO, a través del cual el kirchnerismo buscaría su voto. "No me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores", dijo el libertario.

En los últimos días comenzó a circular la posibilidad de que el kirchnerismo proponga la eliminación de esa instancia de votación de cara al año que viene. Mientras los análisis coincidían en que la cuestión pasaría con facilidad en el Senado, también señalaban que el Frente de Todos debía salir a buscar a aliados para lograr los 129 votos necesarios para hacerlo. Ahí apareció el nombre de Milei, quien se ha posicionado públicamente respecto de que el Estado reduzca su gasto.

Más allá de la especulación, Milei no se había referido públicamente al tema hasta que este miércoles fue consultado por Pérez. "¿Cómo votarías?", le preguntó.

"Eso es falso. No existe el proyecto y yo no discuto en abstracto. Yo te propongo discutir el mamarracho que hizo Juntos por el Cambio en el Senado habilitándole a Cristina lo de los 15 jueces para tener impunidad. Dale, hablemos de esa mugre", arrancó el diputado de La Libertad Avanza.

"Si no me contestas me estás evadiendo la pregunta y es grave, ¿vas a votar con los Kirchner?", fue la repregunta que hizo la periodista. "Cuando aparezca un proyecto, hablaré", replicó Milei ya con un tono de voz más elevado.

"Yo no me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores. Te cuento que para que salga esa ley se necesitan 129 votos y el kirchnerismo tiene 118 y se le cayeron 7 propios. No tienen los votos. Entonces salir a perseguir a una persona y operarlo eso es lo que está mal", añadió el economista claramente enojado.

No se quedó ahí. El diputado le dijo que "yo te cuento lo que hace la gente de Juntos por el Cambio y si hay periodistas funcionales a eso... vos sentite como quieras, es un problema tuyo, no mío".

E insistió con que no hablaría de un proyecto que no existe. "Lo que te tiene que quedar claro es que yo juego con las reglas que se establezcan, y para eso necesitan 129 votos que no tienen", insistió.

El escenario básico de cara al posible tratamiento del tema está claro en el oficialismo pero también mantiene preocupados a los opositores.

El Frente de Todos tiene 118 diputados y diputadas, un número importante pero que no alcanza por si sólo para lograr el quórum de 129 necesarios para plantear la discusión en el recinto. Sin embargo, el espacio aliado Juntos Somos Río Negro aportaría cinco votos además de haber formalizado la iniciativa por medio de uno de sus integrantes, el diputado Luis Di Giacomo.

A esos 123 votos se le sumarían los tres cordobeses del bloque Córdoba Federal, donde la influencia del gobernador Juan Schiaretti apunta a la suspensión de las elecciones que comenzaron a practicarse en 2009.

Milei está acompañado por Victoria Villarruel quienes ocupan las dos bancas de La Libertad Avanza, a las que podría sumarse Carolina Píparo de consumarse su alejamiento de Espert.

Y una de las pocas certezas que aparecen en el escenario en la actualidad es que suspender esa instancia electiva significaría un ahorro para las arcas del Estado. Milei, desde que comenzó a influir en la opinión pública, nunca dejó dudas de que ese tipo de medidas de recorte y achique le resultan atractivas.

Así las cosas, el economista se enfrenta a un dilema que posiblemente deba resolver en el recinto de la Cámara en caso que se trate el tema. La especulación indica que partiendo de la base mencionada en el párrafo anterior sería uno de los motivos por el cual votaría a favor de una eventual suspensión.

