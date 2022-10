El diputado nacional José Luis Espert dio su visión sobre el avance de la ultraderecha en Latinoamérica y la derrota de los oficialismos post pandemia. Por otro lado, aseveró que "a Bolsonaro lo veo más conservador que liberal", expresó en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Lo que parece, al ver el resultado tan fuerte de Jair Bolsonaro y el avance de la derecha en el Congreso y en los principales estados, es cierto corrimiento hacia la derecha, lo que vos representás en la Argentina, tu frente y los libertarios en general. Contame tu visión de lo que sucedió en Brasil y tu interpretación de que hay una ola hacia la derecha que avanza en Latinoamérica.

Tengo dos interpretaciones. Primero es cómo siguen fallando las encuestadoras, ya que ví a una que no marque entre 10 o 15 puntos de diferencia entre él y Lula da Silva. La segunda es la polarización entre ambos. Si lo traslado a la Argentina y con una situación económica cada vez más complicada probablemente la polarización se acreciente. No veo en Latinoamérica un giro político hacia la derecha. A Bolsonaro lo veo más conservador que liberal.

¿Y en el mundo? ¿Percibís que hay cierto malestar respecto de lo que eran los partidos tradicionales de centroderecha y encontrar otra representación?

Hay una derrota de los oficialismos luego de la pandemia por gente que viene por fuera de la política tradicional. A veces los outsider son de derecha como puede ser en Italia, aunque también pueden ser de izquierda como el caso de Chile.

Lula/Bolsonaro = ¿Cristina/Milei?

Desde el punto de vista de la polarización, ¿creés que la existencia de las PASO promueven la polarización y que su eliminación por el contrario la combatiría o no? ¿Cómo lo ves entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos y el espacio Avanza Libertad y los liberales en general?

La polarización no depende de si hay PASO o no, es un fenómeno que puede instalarse nuevamente como lo fue en 2019, aunque no haya. Se crearon en 2009 y se pusieron en funcionamiento en 2011, hasta ahora hubo seis. Es una elección y ésta es el contenido que le da sustento y vigor a la democracia. El Gobierno de Cambiemos las intentó suspender y el oficialismo actualmente quiere lo mismo.

No es para discutir ahora que faltan diez meses, es para hacerlo faltando dos años. El objetivo actual es que la oposición llegue lo más divididas posibles para que el kirchnerismo tenga alguna chance electoral. Discutámosla a partir de 2025 para que no sea por una especulación política. Las PASO van a costar 20.500.000 millones de pesos que es el 2,5 por mil del presupuesto que el Gobierno acaba de presentar.

Vos te diferenciás de Javier Milei en el tema de Bolsonaro. Vos marcabas que él tiene posiciones antiliberales y conservadoras, por lo que hay que diferenciar claramente de Milei que defiende al actual presidente de Brasil y es amigo de sus hijos. ¿Cómo creés que se va a terminar resolviendo el espacio de Avanza Libertad y tu relación con él?

Desde lo personal está todo más que bien con Javier y también en lo político porque está lanzando una candidatura presidencial y yo estoy estoy muy concentrado recorriendo la Provincia de Buenos Aires todo lo que puedo, además de darle importancia a mi tarea legislativa que creo que corresponde.

Javier Milei reunió a una multitud en la noche tucumana: "Voy a ser el próximo presidente de la Argentina"

¿Vos estás más cerca de Juntos por el Cambio que Milei?

No, no diría eso. Estoy muy contento porque en 2019 comencé cascoteado y en 2021 mucho menos, y actualmente veo que las ideas de una reforma laboral y achicamiento del Estado, para que la gente pueda disfrutar con más holgura de su trabajo, y una apertura de su comercio para que las empresas no te vendan a cualquier precio.

Veo a Cambiemos conjuga un poco este verbo de sentido común que yo tanto insistí, pero nunca digas nunca, y nunca digas siempre. Estoy muy preocupado por mi tarea legislativa y porque mi ideas se expandan lo más posible.

¿Cuál es tu visión sobre cómo está llevando adelante la toma de colegios el Ministerio de Educación de la Ciudad?

Estamos normalizando el delito como manera de lograr las cosas en vez de hacerlo por mérito, esfuerzo, el trabajo y el estudio. La toma de colegios forma parte de ese calvario. Está bien ponerle una pena a los padres de los chicos que rompen las instalaciones y también a ellos. Lo mismo dije sobre la toma del Ministerio de Trabajo, las empresas y Villa Mascardi.

¿Qué es lo que propone para controlar la situación en el Sur?

Profundizanos sobre Villa Mascardi.

El Estado de sitio es una institución que está creada por la Constitución Nacional en su artículo 23 y en el inciso 29, artículo 75, le da -en caso de conmoción interior- la potestad al Congreso para declararlo.

Afortunadamente veo que el Gobierno salió con una resolución, al mismo tiempo que yo presenté el proyecto de ley para declarar el Estado de sitio por 60 días en Mascardi, del Ministerio de Seguridad que es la número 637 de hoy, ya que está publicada en el Boletín Oficial de hoy, donde se crea un comando unificado para evitar el delito en la zona.

Esto le permite al Ejecutivo ir a la zona, apresar a esa gente que está generando terror y ponerla a disposición de la Justicia en vez de mandar gendarmes y proteger a los inocentes.

BL PAR