Jefe de Gabinete de Cancillería dijo que viaje de Macri "es una cuestión de ética, no legal"

El jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, consideró hoy que el viaje a Francia de Mauricio Macri "es una cuestión de ética de la responsabilidad, no legal" y criticó que el expresidente salga del país por segunda vez, en menos de un mes, "mientras se le pide al pueblo el gran esfuerzo de quedarse en casa para cuidar su salud" ante la pandemia de coronavirus.

"Cualquier persona puede salir del país. No existe ningún tipo de impedimento", afirmó el funcionario en declaraciones a radio FM Cielo y confirmó que el exmandatario no tiene restricciones para retornar a la Argentina, en el marco de la pandemia mundial.

Chaves explicó, en ese sentido, que "en el caso de ingresar, sí está limitado para los extranjeros, como está establecido en el DNU" y afirmó que "el problema es ingresar al otro país, en este caso, Francia".

"Actualmente ocurre que a los argentinos no se los deja ingresar a la Unión Europea a raíz de la pandemia", expresó pero aclaró que "como en el caso de Macri, algunos argentinos son además ciudadanos europeos, eso les abre el espacio aéreo".

El jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves.

"De este modo, Macri puede ingresar a Europa porque tiene doble nacionalidad", señaló el funcionario de la Cancillería respecto del expresidente descendiente de italianos, quien viajó ayer a Francia acompañado de su esposa, Juliana Awada, su hija Antonia y una asistente.

Asimismo, juzgó que "en el caso del nuevo viaje de Macri al exterior (semanas atrás lo había hecho al Paraguay) se mezcla la cuestión política, la cuarentena y la situación judicial". Al respecto, consideró que "nada de eso es correcto. Acá hay un tema de responsabilidad y de ética en base lo que lo que representa o lo que debe representar un expresidente".

"Mientras se le pide al pueblo argentino una responsabilidad de quedarse en casa, la impresión que da al viajar es que 'yo puedo moverme libremente y lo demás no me importa'", graficó. Chaves dijo que "la situación judicial, los que dicen se escapa, que le iban a secuestrar el celular y por eso se va, todo eso no tiene nada que ver con la pandemia".

"El Poder Judicial es otro al Ejecutivo", expresó, situación que diferenció de la vivida durante el Gobierno de Cambiemos, donde, dijo, "hubo persecución judicial por razones políticas".

El jefe de Gabinete de la Cancillería explicó que antes de salir del país, Macri "firmó una declaración jurada en la que queda expreso que el Estado argentino se desliga de la cuestión de la repatriación". "Esto se produce luego de la ardua tarea que hicimos durante cuatro meses para traer 240 mil argentinos en total", explicó y dijo que "ahora quienes quieren salir se les informa que el Estado se desliga de responsabilidad de traerlos, si cierra el espacio aéreo a raíz de la pandemia".

En ese sentido, expresó que "además se les exige que cuando retornen tienen que hacer una cuarentena obligatoria de 14 días, como en teoría Macri cumplió desde que volvió de Paraguay", el 13 de julio.