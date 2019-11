Jorge Asís: "Aumentan todo como si el país estuviera aislado de los conflictos del mundo"

El periodista y escritor Jorge Asís llamó la atención este jueves sobre los aumentos que considera “irresponsables” de combustibles mientras desde hace dos semanas en Chile se suceden graves y violentas manifestaciones antigubernamentales. “Irresponsablemente aumentan los precios del combustible como si Argentina estuviera absolutamente aislada de todos los conflictos que pasan en muchos lugares del mundo por aumentos infinitamente menores”, lamentó.

Entrevistado por Viviana Canosa (Canal 9), Asís dijo que esos aumentos se dan porque “ya pasó la campaña” pero cree que hubiera sido necesario “haber estudiado una postergación”.

“No se puede abusar tanto de la capacidad de contención que tienen las organizaciones sociales y los grupos religiosos. Lo de mañana va a ser una barbaridad en materia de aumentos”, alertó. Advirtió poniendo el ejemplo de Chile, donde decenas de personas murieron por protestar contra el aumento del pasaje del metro.

Según Asís, los aumentos tanto de combustibles como de los servicios básicos “vienen con un nivel de irresponsabilidad muy fuertes” que debería debatirse. “Alberto Fernández y sus dirigentes tienen que reclamar una postergación, alguien tiene que salir y advertir lo que se viene con el pan, la nafta y con todos los productos”, aconsejó. “¿Quieren generar otro Chile? Valoren un poco a las organizaciones sociales, a los sectores del peronismo, de la iglesia, de los evangelistas que están conteniendo a la gente”, reclamó Asís.

“La herencia que recibe Alberto es infinitamente peor que la que recibió Macri”, analizó Asís, quien anticipó que podría haber “un intento de acuerdo de precios” pero que “hace falta un poco más”. “Hay una ansiedad muy fuerte y hay problemas insolubles”, dijo.

Además, habló del difícil desafío que tiene el presidente electo al gobernar una sociedad polarizada: “Alberto tiene que responder a la gente que lo votó y tiene que seducir a toda esa gente que no lo votó y contra la cual no se puede gobernar. No podés gobernar contra la sociedad que consume. Vos no podés quedar sostenido solamente con el Conurbano, la militancia y el peronismo del Norte”.

