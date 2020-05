Jorge Asís: la "cuarentena agoniza" y Axel Kicillof está "desbordado"

El escritor y analista político Jorge Asís cree que el presidente Alberto Fernández “se equivocó” al hablar de una cuarentena extensa ya que “en realidad, la cuarentena dura lo que la sociedad bonaerense y porteña esté dispuesta a tolerar”. Además, dijo creer que el período de aislamiento social obligatorio, impuesto para mitigar el efecto del coronavirus, “agoniza” a la par que se agravan la salud y la economía.

“La cuarentena agoniza en coincidencia con el agravamiento de la situación. Para mi se equivocó el Presidente cuando airado dijo 'que la cuarentena dura lo que tenga que durar'; pero en realidad dura lo que la sociedad bonaerense y porteña esté dispuesta a tolerar”, dijo en el programa "Animales sueltos" (ver video).

Asís opina que tanto el presidente como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “están muy asustados” ante la situación. Los tres tienen que “focalizarse dónde está el virus” y que no es creíble “la metáfora de que uno sale a buscar el virus y que todavía tenemos la montaña adelante”. “La gente está saturada de esto. La gente es lo suficientemente prudente para mantener la distancia social, de lavarse las manos, y vos dejá que todo vuelva a caminar”, analizó con respecto a la situación económica.

Refiriéndose a las elecciones legislativas que deberían celebrarse en 2021, Asís consideró que “se van a decidir en la provincia de Buenos Aires otra vez” y que por eso el gobernador tomó “medidas casi desesperadas como la de cerrar la villa que es una sobreactuación y que puede terminar mal”. “Hoy los emergentes en el oficialismo son dos: Axel y Máximo, que evolucionó muchísimo y que comanda la única organización política con vocación estratégica de poder, con cuadros armados”, analizó.

“Massa tiene un conocimiento del Estado, experiencia y agenda propia. Máximo tiene una capacidad de liderazgo que no podés prescindir. Axel, de los estadistas asustados, es el que más me sorprende porque es imaginativo e inquieto, pero lo veo desbordado por esta situación”, agregó.

Sobre la vicepresidenta, Cristina Kirchner, Asís cree que “debe estar harta de ser la imagen de la corrupción” y que “no quiere impunidad, no quiere impunidad, quiere desagravio moral, que se disculpen”. En lo que respecta a la oposición, Asís dijo que “María Eugenia Vidal con una muy buena elección no habla pero trasciende algunas cosas. Está sola, pero no tengo dudas que es la candidata en la provincia”, dijo y agregó: “Me imagino jugando por la gobernación a Ritondo y Jorge Macri, que tiene el inconveniente del apellido, y Patricia [Bullrich] es también presidenciable y hábil, conoce y sabe de poder”.

“Venezuela como Norte no existe”, dijo Asís con respecto al proyecto del kirchnerismo en el poder. “Cada vez que hablo de estos muchachos siempre digo que me gustaría saber cuál es el modelo de país. Tendrían que peronizarse un poco más porque son otra cosa. Hoy hay peronistas, pero el peronismo no existe”, analizó. “Y en el marco de una pandemia, también hay discusiones muy baratas y con fecalidad para todos los costados. No hay manera de no insultar y va a ser lo cotidiano en un país que dejó de ser interesante y el gran desafío es lograr que Argentina tenga un poco de interés. Técnicamente estamos en default, pero al argentino no le importa”, finalizó.

DS