Video | Jorge Asís: "Se está haciendo una malvinización de la deuda"

Jorge Asís analizó este miércoles 6 de mayo el contexto económico argentino en el marco de la pandemia de coronavirus, y aseguró que "el país está por irse al default por incompetencia" y que "se está haciendo una malvinización" de la negociación de la deuda externa. Además, se refirió a la gestión del Alberto Fernández en relación a la cuarentena obligatoria.

"En un país culturalmente distante, casi asiático, que no tiene nada que ver con nosotros: Uruguay. Ellos tienen el 85% de todos sus negocios abiertos y yo todavía tengo que escuchar hablar acá de la curva que no aplana. El problema que tiene el Presidente es que su gestión se agota con la peste, le falta gestión y no tienen la menor idea de cómo salir de esta encerrona", sentenció el periodista y escritor, entrevistado por Luis Novaresio en una nueva emisión de Animales Sueltos, ciclo que se emite por América.

El analista consideró que hasta el fin de Semana Santa (a mediados de abril) se podía "bancar" el aislamiento obligatorio, pero que en adelante "las cuarentenas fueron innecesarias". Sobre este punto, afirmó: "Si de todos los que dan positivo los que terminan en Terapia Intensiva son el 5%, y mueren el 4% de ese 5%. Esto es perfectamente manejable, lo que pasa es que hay un tráfico de angustias existenciales".

El autor de Flores robadas en los jardines de Quilmes, opinó, además, sobre las negociaciones del pago de la deuda externa: "Estamos con un país que está por irse al default por incompetencia, va a ser el default más estúpido de su historia. Se está haciendo una malvinización de la deuda. Están en una discusión por plata y que perfectamente podría zafar si tenés capacidad negociadora y no caes en el infantilismo del policía bueno-malo", aseguró.

Asís expresó además que "Argentina tiene un destino de pedal, pero creen que (a los bonistas) les tienen que dar clases de economía. Son tipos muy hábiles que manejan fondos importantes y a ellos les importa un pito el FMI, ahí tenés que tener gente que sepa discutir y conozca los mercados".

Jorge Asís: "El Gobierno es un cabaret, se empiezan a ver fragilidades"

"Si no tenés capacidad, ni gestión de lo que podés hacer en economía, quédate con el COVID todo el día. Este Gobierno hasta el coronavirus era más o menos igual o peor que Macri, era una continuidad. Ahora se abre un panorama para especialistas, que tiene que ver con dos almas gemelas que son Alberto y Horacio que, por el crecimiento, pueden generar una estructura de suplantación de la Doctora (Cristina Kirchner) y de Macri", dijo el periodista y escritor en relación a la administración de Alberto Fernández.

Por último, Asís se refirió a la relación del mandatario con Cristina Kirchner. "Esta sociedad no asimiló que la Doctora les ganó y el kirchnerismo todavía no asimiló que murió con Néstor Kirchner. Alberto crece y cobra de la ventanilla de Cristina porque ganó (con el acompañamiento de CFK) y con el coronavirus cobra con los que detestan a la Doctora. Ganó una popularidad importante, pero ahora el desafío es ver cómo salir más o menos airoso de esta cuestión y para eso necesitas gestión", concluyó.

