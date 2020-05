Alberto Fernández mostró un chat con Cristina Kirchner y confirmó que se reúnen este martes en Olivos

"¿Me convidas un mate cocido y de paso salgo un poco de acá?", le preguntó Alberto Fernández a Cristina Kirchner. El diálogo pertenece a un chat que el propio presidente reveló anoche durante una entrevista televisiva. La vicepresidenta rechazó ser anfitriona y, a cambio, se ofreció a trasladarse a la Residencia Presidencial de Olivos este martes 5 de mayo. Allí, los referentes del Frente de Todos dialogarán sobre las últimas horas decisivas en la renegociación de la deuda, el escándalo por la liberación de presos y la extensión de la cuarentena.

"Cristina no presiona. Los dos tenemos una responsabilidad común y estuvimos distanciados durante mucho tiempo para ponernos a discutir ahora", respondió el jefe de Estado al ser consultado en el ciclo Verdad/Consecuencia, que se emite por TN, por su relación con la vicepresidenta. Sobre la designación de Fernanda Raverta frente al Anses, luego de la salida de Alejandro Vanoli, el mandatario aclaró que con la exministra bonaerense trabajan desde hace muchos años y descartó una supuesta imposición de La Cámpora, agrupación que lidera Máximo Kirchner.

Fernández resaltó que "no estaba funcionando bien el Anses y le pedí a Alejandro Vanoli que dé un paso al costado. Fernanda Raverta es una mujer extraordinaria en términos de honestidad, de compromiso y de conocimiento". Durante la entrevista, el mandatario participó de un juego en el que debía optar entre "verdad" o "consecuencia", aunque finalmente respondió las dos opciones.

En la primera, Alberto debió responder a quién elegiría como un posible sucesor, con solo dos opciones: Sergio Massa o Máximo Kirchner. Si bien no quiso elegir a un sucesor porque "eso es tarea del pueblo", aseguró, elogió a los dos funcionarios. "Creo que, de mi generación, Sergio Massa es la persona que más se preparó para ser presidente", dijo. En cuanto Máximo Kirchner opinó que "tiene una calidad política que la sociedad argentina todavía no advirtió", y destacó "la capacidad de dialogo que heredó de su padre Néstor Kirchner".

La consigna "consecuencia" lo obligó a mostrar el último chat con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Al hacerlo, su compañero de fórmula confirmó que se encontrarían este martes en la Residencia de Olivos, en horario a confirmar. La reunión será en medio de dos situaciones clave que el Gobierno debe afrontar: la renegociación de la deuda y la extensión de la cuarentena.

Fernández sobre la liberación de presos: "Si un juez hizo algo indebido, deberá explicarlo"

"Nosotros no queremos entrar en default. Hicimos una propuesta muy sostenible para los acreedores, y ellos no están perdiendo con esta propuesta, solo están ganando menos. Es una deuda que se tomó en muy poco tiempo y se tiene que pagar en muy poco tiempo, por eso es impagable", respondió el mandatario y confirmó que fijaron "el 8 de mayo para que se solucione el tema de la deuda y ya veremos como se soluciona si aceptan o no la propuesta que hemos hecho".

Respecto al aislamiento que vence el próximo 2 de mayo, Fernández pidió: "Tenemos que tener conciencia, como pueblo, de lo que fuimos capaces de hacer. Es un gran logro social que tenemos y no podemos dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda todo ese esfuerzo. Tenemos que ir levantando paulatinamente la cuarentena para que todo recupere la normalidad. Pero como soy responsable de la vida de los argentinos soy muy cuidadoso".

Según relató el Presidente, con CFK habían dialogado antes del inicio de la cuarentena obligatoria la situación de las cárceles, respecto al hacinamiento y las grandes posibilidades de contagio. "Los organismos internacionales han hecho recomendaciones y las han tomado los jueces, que son los que deciden. Si han liberado gente que recibió condenas por delitos gravísimos, eso está mal. Si un juez hizo algo indebido, deberá explicar lo que hizo. Pero eso no quiere decir que haya sido inducido por la política. Eso no es verdad. En las causas judiciales intervienen los jueces, no el presidente", remarcó.

DR/FF