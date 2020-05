El macrismo explica cómo hubiera administrado la cuarentena

por Eugenio Druetta

¿Cómo habría sido la cuarentena con Macri? Es una pregunta para un escenario hipotético que muchos se platean y en el actual Gobierno insisten en que hubiese sido un desastre. Del otro lado, la crítica a que Alberto Fernández se enamoró de la cuarentena cada vez es más generalizada en el espacio de Juntos por el Cambio, pero ¿qué hubiesen hecho si a ellos les tocaba la pandemia?.

Si bien es una situación contrafáctica, analizan la situación actual, entre elogios y críticas, y plantean lo que hubiesen hecho diferente en un escenario hipotético en el que Macri habría ganado las elecciones y se encontraría con el coronavirus.

La última persona a cargo del sistema sanitario del país en la era macrista fue Adolfo Rubinstein, que se terminó despidiendo antes de concluir el mandato en medio de una fuerte polémica. En dialogó con PERFIL aseguró que "el Gobierno tomó medidas muy acertadas" y aclaró que, si bien "hubiera hecho lo mismo", en algunos puntos se podría haber actuado de mejor manera.

"No es lo mismo decirlo desde afuera, Ginés González García está en un lugar muy difícil con una responsabilidad inmensa. El Gobierno tomó medidas muy acertadas y creo que yo hubiera hecho lo mismo, pero con el diario del lunes es todo mas fácil", señaló.

De todas maneras, habló sobre los errores que se cometieron: "Hay 3 etapas de la trayectoria de la epidemia. La primera etapa, de preparación, fue en febrero, ahí se sabía que la epidemia había saltado de China a Europa y yo ya había advertido que la cosa venía mal. Había que darle mucha importancia, era claramente una pandemia. En ese momento tuvimos un idea y vuelta con Ginés, él decía que China estaba lejos, que acá hacia calor y que había que preocuparse del dengue. Yo advertí que era una pandemia y había que preparase".

"Si puedo criticar algo es que esa ventana de 3 o 4 semanas, tendríamos que haber aprovechado para comprar reactivos y más insumos, preparar mejor el sistema de salud. Se perdió un poco de tiempo, sobre todo con los testeos, las primeras compras en serio se hicieron en las primeras semanas de marzo, Chile ya había comprado más de 250 mil reactivos y nosotros 3 mil", señaló.

Asimismo, casi al unísono con todo el arco político del macrismo, también mencionó que "el Gobierno se enamoró de la cuarentena" y que se debería haber "programado una salida de la cuarentena diferente": "El consejo asesor está muy restringido y limitado a infectólogos clínicos que tienen una visión muy parcial. Tendría que haber más sanitarias y epidemiólogos, pero también economistas independientes y cientistas sociales, que asesoren".

"El Gobierno se enamoró de la cuarentena, tuvo mucho rédito político. la gente se siente protegida, pero la gente tiene un serio problema en lo económico y psicosocial, fatiga de la cuarentena. Y una salida caótica y desordenada va a tirar por la borda todo lo que se hizo", agregó en diálogo con este medio.

También apuntó contra la falta de testeos ya que, para Rubinstein, "se tendrían que estar haciendo por lo menos 3 veces más testeos para poder ir saliendo de la cuarentena" y conocer la cantidad de asintomáticos. En esa línea, habló sobre la protección de grupos de riesgo, segmentación demográfica para la salida del aislamiento, una estrategia focalizada de testeos muy amplios en las villas.

"No hay duda q va a haber mas casos y fallecidos, pero la idea es que no se desborde el sistema de salud. vamos a estar con idas y vueltas. Hasta que no llegue la vacuna, mas de un año, hay que ir abriendo y cerrando la válvula y viendo si aumenta la ocupación de las camas y demás", manifestó.

El 20 de marzo, día en el que Alberto Fernández anunció el inicio de la cuarentena, Macri habló por teléfono con su sucesor, tal como reveló PERFIL, y le pidió seguir “el modelo inglés” ya que no estaba de acuerdo con la paralización total de la economía del país. “Quiere que no hagamos nada y al igual que lo que sucede en Inglaterra, no tomemos medidas drástica”, explicó un funcionario de la Casa Rosada.

Días después, el primer ministro británico, Boris Johnson, tras recibir muchas críticas por no implementar el aislamiento, dio el brazo a torcer y poco a poco fue tomando medidas similares al resto de los países europeos que fueron más afectados.

Fernández no le hizo demasiado caso y esa misma noche anunció el aislamiento. Al día siguiente, Macri convocó a los argentinos a "estar unidos" y "acompañar las medidas del Gobierno" en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, al tiempo que advirtió que habrá "consecuencias económicas" y no se sabe "todavía cuán profundas van a ser".

Por su lado, el diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias, también se sumó a este escenario hipotético y aseguró que "la cuarentena se hubiera administrado mejor". "La cuarentena es como la quimioterapia, mata al bicho pero a vos también, entonces hay que controlarla, el aislamiento es un recurso finito, alguna vez se te termina", comparó.

"El Gobierno tiene una cuarentena muy estricta y extendida porque no se preparó -coincidió con Rubinstein-. El embajador en China dijo desde enero que había que cerrar la frontera. Y entre enero y febrero dejaron entrar a 20 mil chinos sin control. Ezeiza estuvo sin regulación por mucho tiempo", argumentó.

En esa línea, siguió: "Se hubiera manejado mejor la compra de equipos. Las dos únicas provincias que compraron respiradores fueron Mendoza y Jujuy, ambas de nuestro espacio".

Iglesias también apunto contra el actual ministro de Salud: "Deberíamos haber aprovechado cuando el tema estaba en España e Italia. Ginés decía que no iba a llegar y que el problema era el dengue. Eso hubiera permitido que la cuarentena fuera menos estricta, menor impacto en lo económico. Tendríamos testeos ahora, para salir de una manera organizada".

Economía. La perdida de las PASO terminó decretando la salida de Nicolás Dujovne y la llegada de Hernán Lacunza para manejar los hilos económicos de los últimos meses de Cambiemos. Días atrás, el ex ministro de Hacienda publicó un nota de opinión en Infobae, que luego le compartió a PERFIL, en la que deja entrever algunas críticas al manejo de la pandemia.

"La respuesta del Estado local ante la crisis fue, como desde que éramos chicos, algo primitiva e insuficiente. Más allá de alguna impericia (ok, desde afuera siempre se ve todo más fácil), la política pública choca a menudo con dos limitantes omnipresentes: la falta de recursos y la fragilidad de su estructura", manifestó.

"Cuando queremos llegar a seis millones de jubilados, resulta que muchos no usan la tarjeta del cajero; cuando aspiramos a compensar a cinco millones de trabajadores informales, nos topamos con la falta de resortes prácticos para identificarlos y acreditarles un alivio oportuno; cuando diseñamos líneas de crédito para PyMEs, encontramos que el 70% de las empresas no puede armar una carpeta de crédito", mencionó.

"La solución de “esquina” que adoptó la Argentina para enfrentar la crisis (minimizar costo sanitario, aun a costa de maximizar el económico) podrá gozar de consenso y ser o no la correcta, pero quizás en pocas semanas sea un lujo más privativo de países ricos, dado que con el Estado que supimos construir no podemos compensar los daños colaterales de la cuarentena", dijo.

Y concluyó: "Si seguimos jugando al ¨Don Pirulero¨, sin ejercicio cooperativo, los incentivos individuales dominarán el enfoque cortoplacista porque todos pretenderemos acopiar para la próxima crisis. Como si refugiarse en el camarote fuera salvaguarda en un barco a la deriva que va de tormenta en tormenta. A nivel regional, el ¨sálvese quien pueda¨ que a veces se esgrime con la bandera del federalismo, no parece un mecanismo equitativo ni eficiente en el reparto de recursos públicos escasos. Las instituciones, como las brújulas, prueban su utilidad en las tempestades; en los días soleados son menos necesarias".

Fernando Iglesias también se refirió al punto económico y aseguró que "hubiéramos bajado los impuestos, se hace en todo el mundo menos acá, que se piensa en subir los impuestos. Hubiésemos ayudado a trabajadores informales, monotributistas y empresas sin distinción de chicas o grandes".

​¿Y si en vez de Ministerio de Salud continuaría como Secretaría? Al referirse a cómo hubiese sido la cuarentena con Macri, desde el Frente de Todos suelen ejemplificar que ni siquiera había Ministerio de Salud, ya que era una Secretaría. Para Rubinstein, si bien asegura que la decisión de bajar el nivel de la cartera de Salud "fue una pésima decisión desde lo simbólico" de la que "muchos todavía se están todos arrepintiendo", en realidad "es una chicana" porque "realmente no tuvo ninguna repercusión en el presupuesto ni en la operatoria". De todas maneras, agregó: "A nadie se le ocurriría ahora de bajarlo a Secretaría".

Por su lado, Iglesias comparó a Rubinstein con Ginés: "Teníamos un secretario de Salud pero es un epidemiólogo magistrado en Harvard y ellos tienen un ministro que metió la pata durante meses, y lo sorprendió la pandemia. No se entiende cómo sigue en el cargo".

La política. Un ex alto funcionario aseguró que la situación hipotética sería muy difícil de analizar porque la principal diferencia es que la oposición peronista fue "salvaje" mientras que la de Juntos por el Cambio es "más colaborativa y responsable". Lo mismo agregó Fernando Iglesias: "Hay una condescendencia increíble por partes de quienes el año pasado prendían fuego el país: docentes, sindicalistas".

"Cuando tuvimos problemas financieros, Rial o Brancatelli decían que había que ir corriendo a los bancos porque se venía el corralito", lanzó, mientras rescató que "Macri está en un discreto segundo plano".

