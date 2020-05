Alberto y Cristina Kirchner volvieron a encontrarse a solas en Olivos

por Rosario Ayerdi

Por la tarde, Alberto Fernández dejó la jefatura de Gabinete de la Quinta de Olivos en donde el Presidente y parte de sus funcionarios se instalaron desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio y volvió al chalet presidencial. Son pocos los que acceden allí y una es la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Hablan por teléfono todos los días y se ven una vez por semana. La cuarentena puede extender ese tiempo a diez días, pero la agitada agenda presidencial no les impide chatear a diario aunque sea a última hora. Ayer Fernández y Kirchner se volvieron a ver en la oficina que el Presidente tiene en el chalet de la Quinta de Olivos.

A 200 metros de distancia, esta vez en la jefatura de Gabinete solo estaban los únicos dos funcionarios que tienen allí oficina fija: el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello y el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi. Más tarde llegaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Christian Asinelli para mantener una conversación por teleconferencia con el titular del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza Ugarte en la que se anunció un financiamiento por 4.000 millones de dólares.

La reunión a solas del Presidente y la Vicepresidenta que duró más de una hora fue después de que la ex presidenta se hiciera eco en las redes sociales de la superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires que denunció el gobernador Axel Kicillof, con quien habló telefónicamente también hoy. “Imperdibles 40 minutos de la conferencia de prensa del gobernador de la provincia de Buenos Aires”, tuiteó también sobre el anuncio de 1.350 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Allí Kicillof aseguró que “Este Gobierno no está de acuerdo, no coincide, y en muchos casos le parece aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a alguien que ha cometidos delitos de gravedad, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión”. Estas declaraciones se dieron en el medio de la polémica por la excarcelación de presos por el avance del coronavirus y la amenaza a un contagio masivo en penales.

Tanto Fernández como Kicillof hablaron con Cristina días antes sobre los cambios en los gabinetes. El Presidente reconoció que fue la ex presidenta quien propuso el nombre de Fernanda Raverta como titular de la Anses, ya que anteriormente habían hablado de que pudiese integrar el gabinete. Para asumir en el Gobierno nacional, Raverta dejó el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que quedó en manos de Andres “Cuervo” Larroque. Este nombre también fue consensuado con la Vicepresidenta y el jefe de bloque de Diputados, Máximo Kirchner.

