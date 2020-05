Fact checking: es falso que exista liberación masiva de presos por coronavirus

por Mariano Confalonieri

La polémica por las excarcelaciones y domiciliarias en el marco de la pandemia de coronavirus se monta, en la mayoría de los casos, sobre datos tergiversados o falsos.

En primer lugar: no hay salida masiva de presos. En segundo lugar: no es cierto que la mayoría de los que salieron de prisión cometieron delitos graves. En tercer lugar: las acordadas de la justicia que instan a descomprimir en la medida de lo posible la población carcelaria no son de cumplimiento obligatorio, siguen las recomendaciones internacionales, y piden extrema cautela con delitos graves.

1-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instaron a los Estados miembros (Argentina es uno de ellos) a adoptar medidas urgentes para evitar la propagación del virus en lugares de encierro y a reducir la sobrepoblación.

2-En la Provincia de Buenos Aires hay 43.500 presos, mientras que tiene capacidad para tener 21 mil detenidos, menos de la mitad.

3-Entre el 17 de marzo y el 17 de abril, de ese total 2.200 salieron de prisión, 599 con domiciliaria. La cifra representa el 5 por ciento de la población carcelaria.

4-1.601 obtuvieron la libertad por distintos motivos procesales y no solo por el coronavirus (cumplimiento de la pena, libertad condicional, entre otras cosas)

5-Según un informe del SPB, el 90% de esas salidas fue por delitos menores. El 10 por ciento corresponden a delitos graves.

6-El mismo informe confirma que en 2019 hubo más libertades en el mismo período (superior a 1700).

7-En promedio, el 60 por ciento está detenido con prisión preventiva, es decir, son potencialmente inocentes por la inexistencia de una condena firme.

8-En el Servicio Penitenciario Federal la población carcelaria es de 13.000 internos. De ese total, sólo se otorgaron 320 domiciliarias.

9-Países de Europa y América adoptaron las recomendaciones internacionales. Italia, por ejemplo, concedió la libertad a todas las personas a las que les quedaban 18 meses para cumplir su pena, Brasil liberó más de 30 mil personas y en algunos estados de Estados Unidos también hubo liberaciones y domiciliarias.

10-Amparados en el coronavirus, hubo domiciliaria para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, que son los más graves según las normas internacionales. Entre ellos, se beneficiaron Carlos Capdevila de la Esma y Lucio Nast, de la Policía de Rosario. El viernes, los jueces de Casación Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques instaron al Tribunal Oral de San Martín a otorgársela a Cinto Coutreaux, ex jefe de Inteligencia del Batallón 201, acusado de 88 delitos de lesa humanidad, entre los que figuran privación de la libertad, tortura y homicidios. Coutreaux tiene el agravante de que pasó tres años prófugo.