Ginés González García cree que "es innecesario tanto temor" por el coronavirus

Tras la confirmación de ayer martes del primer caso de coronavirus en Argentina, el ministro de Salud, Ginés González García, le bajó los decibeles a la preocupación por la enfermedad que genera alarma en los argentinos: "Es innecesario tanto temor".

En diálogo con el periodista Marcelo Bonelli en Todo Noticias, el funcionario señaló que "hay una situación de mucho miedo, que nos preocupa a todos, pero a mi modo de ver es innecesario tanto temor. Es una situación de una enfermedad nueva, eso uno lo entiende, una enfermedad muy parecida a los síndromes gripales, de todas maneras es un virus nuevo".

"Tiene cierta reminiscencia con la edad media, por el tema de la cuarentena, que no hay vacunas, que es altamente contagiosa. A todo eso, no explica la terrible sensación de miedo y angustia que tienen muchas personas", expresó.

En cuanto a los casos que hay en el país, comentó: "Es cierto que entró un caso ayer, puede haber otros casos. El sistema está muy alerta, muy sensible a que haya alguna posibilidad de que alguien tenga el virus. Por eso se hacen tantos exámenes diarios y solo uno de los que se hizo resultó positivo. Se aísla ese caso y se trata de que no se disemine, en esa fase estamos ahora. Personal y todos los contactos están aislados".

"El flujo de pasajeros no se puede parar. Trabajamos en Ezeiza y si bien es muy efectivo el trabajo. Es un virus que cuando están incubando no da síntomas, puede pasar lo que le pasó a este pasajero, llenó el formulario, todas las preguntas fueron correctas, pero cuando estuvo unas horas en su casa empezó a sentirse un poco mal", contó.

En esa línea, volvió a llevar serenidad a la población: "Estoy relativamente tranquilo con respecto a la dimensión que esto puede tener en Argentina. Este virus tiene algunas cosas buenas como que no ataca a los pibes, prácticamente no hay ningún pibe que haya tenido ninguna consecuencias".

"El instituto Malbrán concentra el examen específico, pero ya estamos trabajando para que haya otros lugares por las dudas. Demoran más o menos 24 horas los exámenes. Hoy creo que entraron seis casos para estudiar", explicó.

Además, habló sobre las similitudes con la gripe: "Es primo hermano en la sintomatología de la gripe. Lo diferencia el examen de laboratorio. La vacuna de la gripe no tiene vinculación con el coronavirus. Sirve para que no haya coenfermedad, que no se junte un virus con la otra".

Coronavirus: el ministro de Salud desestimó la posibilidad de suspender clases o eventos deportivos

En cuanto a la situación del coronavirus en el mundo, comentó: "Todo el sistema científico del mundo trabaja, 90 centros del mundo están cerca de la vacuna, algunos hablan de que en tres meses la tienen. Si esto sucediera habría una vacuna en un tiempo razonable. En China está cayendo muy fuertemente el ritmo de contagio. La OMS salió al princpio de forma muy exagerada. Italia tiene un panorama serio porque está infectado todo el norte. A la zona donde hoy está bastante importante no iría, si pudiera postergar el viaje lo haría".

"Estamos preparándonos por si se complica, pero hacemos todo lo posible para que no pase. El 80% de los casos no necesitan internación, la tasa de letalidad está bajando porque el virus circula muy rápidamente, está llegando a 0,6 o 0,7". En cuanto al caso argentino, aseguró que "va a estar dos semanas en aislamiento, pero no tiene problemas de salud". "No hay circulación del virus en Argentina", manifestó.

"No es solo lo público que tiene que estar preparado, también tiene que estar los privados. Porque la gente que viaja en avión en general son de un nivel medio para arriba y van a la consulta privada", expresó. Sobre el uso de barbijos, explicó: "Nadie le puede prohibir a nadie que use barbijo. Los que tienen que contener barbijo son los que contagian y el personal de salud que atiende a presuntos enfermos. Algunos dicen que hasta empeora el barbijo porque se tocan mucho la cara".

Dengue

"El dengue es la epidemia más grande que tiene América del Sur. Yo diría que hoy es peor que el coronavirus. Tiene 3,2 millones de enfermos, 1.500 muertos, Brasil tuvo 800 muertos el año pasado, Paraguay este año lleva más de 20 muertos, tiene un gran porcentaje de la población, incluído el presidente, enfermos. Nosotros tenemos 16 provincias con dengue y avanzando. Tampoco tenemos vacunas, las estrategias son muy comunitarias. Tenemos un pico que todavía no llegó a su cúspide. A mediados de marzo va a ser el pico", dijo.

El precio de los medicamentos

"En medicamentos el año pasado tuvo una estampida muy fuerte de precios, el año pasado hubo un promedio de aumento del 500%, y sobre todo los últimos meses porque creían que íbamos a ser control de precios. Como no lo hicimos, hablamos con la industria, retrotrajeron los precios un 8% y los mantuvo hasta el 29 de febrero. Ahora van a hacer aumentos moderados", expresó.

Aborto. "Mostrar las consecuencias que tiene sobre la salud una legislación que lleva 100 años y que no sirvió para nada salvo para que las muertes sigan sucediendo. Lo que pedimos es que la interrupción fuera legal hasta la semana 14, porque la tipo de personas suele tener un nivel socio económico bajo entonces le queremos dar más tiempo para que llega a la posibilidad de este tipo", señaló.

En esa línea, siguió: "La objeción de conciencia debe ser respetada, es un tema ético pero individual, de las personas, no de las instituciones, si en una institución todos hacen objeción de conciencia nadie los va a obligar a que cambien, lo que sí van a tener que hacer es informar a la persona y derivarlo a otro lugar donde sí se cumpla".

"Hoy los abortos, existen, no es una novedad. Esto lo simplifica mucho porque la mayoría de las veces se hace por medicación, muchas en término ambulatorios. Es mucho más barato de lo que está pasando ahora. Las consecuencias, nosotros tenemos 40 mil internaciones por año en el sector público post aborto, ilegal, clandestino, ahí están las muertes, las mutilaciones y las pérdidas. La mortalidad materna en los países que han hecho esto hace años ha desaparecido, y Argentina tiene una alta mortalidad materna", respondió.

Por último, finalizó: "No es por una razón económica. Un derecho cualquiera sea el precio uno tiene que garantizarlo. Peros si uno quiere usar ese argumento, esto ahorra mucho gasto que está haciendo el Estado. 40 mil internaciones en el sector público son mucho plata. Las consecuencias de intervención, terapia, medicamentos, se reduce a pastillas que tiene un precio mucho menos importante".

ED / DS