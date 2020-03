Coronavirus: Buenos Aires mantiene la calma y activa un teléfono de consultas

La ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, transitó con normalidad el día miércoles, luego de confirmarse el primer caso del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país. Sin embargo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta habilitó la línea 107 para que los que hayan viajado a los lugares donde esté la infección y tengan síntomas compatibles con la enfermedad puedan hacer un llamado de consulta y no saturen a los hospitales.

Así lo informó el subsecretario de Planificación Sanitaria del Gobierno porteño, Daniel Fernández, en diálogo radial con La Once Diez Radio Ciudad, donde expresó que se trata de "un protocolo actualizado para que los vecinos puedan llamar y con un interrogatorio que realizan los operadores del SAME" puedan determinar si tienen o no la enfermedad, y así también evitar que se propague el coronavirus cuando el paciente va al hospital.

El primer caso argentino del COVID-19 "no altera los protocolos de acción médica"

"Ahora estamos implementando a partir de hoy el número 107 para que los vecinos puedan llamar y hacer un interrogatorio que realizan los operadores del SAME, que es una central telefónico que es en el mismo lugar donde se hacen los llamados para las ambulancias", indicó.

En esa línea, siguió: "Hoy estamos iniciándolo. Estamos lanzando un protocolo actualizado para permitir que los pacientes especialmente que no estén graves, pero que habiendo viajado a estas zonas y tengan síntomas compatibles, puedan hacer un llamado telefónico, no saturen a los hospitales, no porque no los queremos recibir, pero sí para reducir la posibilidad de que diseminen el virus. De alguna manera, discriminar rápidamente si hay otra causa y ante la más mínima sospecha, sí organizamos la atención rápida de estas personas".

"Pensamos que puede agilizar las consultas, sacarle dudas a las personas", señaló el funcionario, al tiempo que aclaró: "Lo mismo le estamos recomendando a las instituciones privadas. Ya que la mayoría de las personas que están viajando o han viajado a estas zonas, concurren habitualmente al sistema de salud privado y de obras sociales, más que el público".

Absoluta normalidad

Más allá de la novedad que supuso la presencia de móviles de prensa y reporteros apostados frente al centro de salud Agote, la capital mantuvo inalterable su ritmo. El responsable de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, sugirió a los vecinos a través de un comunicado "lavarse con frecuencia las manos, utilizar alcohol en gel y consultar rápidamente si se presentan síntomas".

El gobierno porteño dijo que la ciudad "está preparada para prevenir y afrontar el coronavirus, a través de los protocolos disponibles para reducir el riesgo de contagio". "Se están tomando todos los recaudos necesarios, desde Buenos Aires y en coordinación con el Gobierno nacional, por un lado para prevenir el ingreso del virus y por otro para restringir o limitar su propagación y para tener a todo el sistema de salud preparado ante la eventualidad de que surgiera algún otro caso

El primer caso argentino

El único residente en Argentina que padece la enfermedad está alojado desde el martes por la noche en el Sanatorio Agote, en el barrio de Recoleta. Se trata de un hombre de 43 años que estuvo entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos del nuevo coronavirus.

En cuanto a si existe algún otro posible caso en la Ciudad, señaló Daniel Fernández: "Había otro caso que se descartó. La mayoría de los casos que vienen de viaje y tienen algún cuadro febril, lo más problable es que vayan a terminar siendo algunas otras infecciones virales muy frecuentes como influenza o la gripe".

Sobre el protocolo de actuación, manifestó: "Hay un protocolo. La primera cuestión es en el mismo momento que se le toma la muestra de la garganta o la tos, se toma tanto para los virus habituales, especialmente influenza, o sea virus de la gripe, es lo primero que se hace y se descarta. Si ese estudio da positivo, se afirma que de alguna manera el diagnóstico del virus de la gripe, que la infección es por ese virus y se descarta que la infección sea por el coronavirus".

El virus surgido en diciembre en la ciudad china de Wuhan afecta a más de 95.000 personas y mató a más de 3.200 en unos 50 países. "Hay que tener en cuenta que el sistema de salud pública hace unas semanas se está preparando, reforzando los insumos y capacitando a los profesionales. Protocolos que vamos actualizando permanentemente ante los cambios que se van dando sobre los conocimientos. Tanto en las zonas de referencia, del manejo habitual de los lugares de espera", detalló Fernández.

Por último, también habló sobre el dengue y el sarampión: "En este momento hay mucho interés por la presencia de los medios y la novedad del coronavirus. Pero queremos dar la idea de que los tres problemas (sarampión y dengue) son infecciosos relevantes. Y todas las autoridades sanitarias de todo el país se están dedicando a los tres temas. Coyunturalmente en estos días, por la incertidumbre, la primera consulta o duda general es por el coronavirus".

