Macri hizo ruido: "El populismo es más peligroso que el coronavirus"

Luego de las largas vacaciones que tomó desde su salida del poder, el estreno del ex presidente Mauricio Macri en su rol de conferencista global fue en Guatemala y una de sus frases generó alto impacto: "el populismo es mucho más peligroso que el coronavirus". Fue en el marco del "V Encuentro Ciudadano Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas; un destino común", foro en el que Macri es uno de los ex mandatarios invitados, y en el que consideró que el populismo "lleva a hipotecar el futuro, compromete el desarrollo y el futuro, va destruyendo la meritocracia y termina generando un relativismo moral, en el que todo da lo mismo, destruyendo el trabajo y el respeto a la ley".

Buena parte de la intervención del ex mandatario argentino pareció dirigida al gobierno del presidente Alberto Fernández, que lo derrotó en las elecciones de diciembre con el Frente de Todos. "El populismo ha desarrollado un sistema en el que ellos dicen que representan al pueblo, que trabajan por el pueblo, pero en verdad lo que ellos necesitan es gobernar sin contrapesos, así pueden imponer todas las arbitrariedades que vemos, niegan los avances del mundo, de la tecnología, y así se va entrando en un relativismo moral, donde todo da lo mismo”, señaló.

Fue cuando apuntó al "relativismo moral" que agregó "nos dicen que todo da lo mismo, lo bello y lo feo, lo verdadero y lo falso, el docente y el alumno, los derechos de la víctima y del delincuente, que todos tenemos derechos y ninguna obligación, y buscan sistemáticamente destruir la cultura del trabajo y el respeto de la ley".

Los países que triunfan son los que se animan a la competencia, a la transparencia y a la tecnología", dijo Macri en Guatemala. Poco antes el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei había pedido "que se reforme el Parlacen", un órgano con sede en ese país que funciona desde 1991 y está integrado además por El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Giammattei contempló además a Costa Rica, que integra el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Entre otros ex mandatarios, en la edición del Encuentro de este año, además de Macri participan también el colombiano Andrés Pastrana y el ex jefe de Gobierno español José María Aznar. También asisten el costarricense Miguel Angel Rodríguez, el ex mandatario uruguayo Luis Alberto Lacalle Pou y el ecuatoriano Jamil Mahuad.

Blanco también de críticas, el foro guatemalteco ha si severamente cuestionado por diversos sectores que lo califican como "un refugio de políticos corruptos" y "un elefante blanco", cuyas conclusiones y sugerencias no son vinculantes.

“En estos tiempos lo que hace falta es gente realmente responsable, "dijo Macri, que viajó a Guatemala acompañado por su esposa Juliana Awada, y pidió "hay que tener reglas claras, que sean permanentes, para acumular inversión que luego lleve al desarrollo". "Tenemos que entender que aislados no tenemos futuro", agregó el ex mandatario argentino, acusando al populismo de "no creer en el equilibrio macroeconómico, lo que compromete el futuro básico de sus comunidades, y como ellos dicen que necesitan gobernar sin contrapesos, para hacer todas clase de arbitrariedades y esto se combina con otra cosa, ya que hablamos de integración, es si creemos realmente, y queremos, que las sociedades progresan cuando son meritocráticas".

