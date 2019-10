Jorge Faurie apuntó contra el peronismo: "Hay que aprender a hablar"

El canciller Jorge Faurie se sumó a los funcionarios de Cambiemos que no dan por perdida la elección del próximo 27 de octubre. No obstante, ante un posible triunfo del Frente de Todos no escatima en críticas al peronismo y elogios a la actual gestión. Para el funcionario, el foco que el presidente Mauricio Macri le dio a la política exterior es uno de los puntos que destacar de la gestión de Cambiemos y afirma que hay una gran diferencia en este área con el peronismo.

En una entrevista con el sitio La Capital, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto sostuvo que el jefe de Estado supo ser su propio canciller: “Él ha aplicado algo que hacen muchos líderes, que es la diplomacia presidencial. Tiene vínculos de diálogo para ver cómo resolver con el presidente de Francia, el primer ministro de Japón o el propio Donald Trump. Y agarra el teléfono y les manda un Whastapp porque construyó un canal de diálogo. Se escribe mucho por carta con Xi Jinping. Todo eso le da presencia a la Argentina y más aún con la ceremonia del G20”.

"Esta elección no sucedió", dice Macri; "Hagamos que suceda", dice Fernández

Faurie aseveró que tiene la “convicción” de que el jefe de Estado puede dar vuelta a los resultados de las elecciones primarias: “Las PASO son una cosa extremadamente rara. Es un mecanismo que copiamos de los Estados Unidos para dar más transparencia pero ahora resulta que no elegimos, aclamamos. Y el proceso de aclamación del Frente de Todos fue mucho más eficaz que el de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿la aclamación de un partido es el resultado? No debería. Las elecciones son el 27 de octubre. Muchos sienten que han sufrido mucho en su bolsillo -el principal órgano del argentino- en el proceso de ajuste y transformación. Pero hay que persistir porque si no, vamos a volver a lo que ya hicimos mal en el pasado”.

En el caso de un triunfo de Cambiemos, el titular del Palacio San Martín consideró que hay que persistir en hacer las reformas estructurales, como la laboral o la impositiva, controlar la inflación y reducir el gasto público. En ese sentido, Faurie consideró que el fracaso de la actual gestión de alguno de estos puntos se explica porque estuvo en minoría en el Congreso. “La expectativa es generar la reelección para tener una bancada más sólida y hacer acuerdos con la oposición. Si no, estamos condenados”, remarcó.

Es un elemento muy importante. El peronismo acá es una cosa, pero afuera es diferente. Hay que aprender a hablar, dijo Faurie

Consultado por qué puede suceder en el caso de que se impongan los candidatos del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en los comicios, expresó: “Si eso pasa van a tener que mirar con mucho cuidado el escenario. Argentina hoy no tiene fondos, depende del financiamiento internacional y es agudo lo que nos pasa. No es que nos vamos a quedar sin plata, no, ya no hay. Ahora ni el Banco Central ni Anses tienen recursos para sacarles. Van a tener que depender de que alguien preste la plata o emitir moneda. Emitir moneda llevó al inicio de un proceso inflacionario que no hemos logrado parar. Y para pedir plata afuera hay que estar en buen diálogo con el mundo”.

Fue en ese tramo de la entrevista cuando se abordó el tema de que uno de los posibles nombres para sucederlo en el cargo es Felipe Solá. “Sí… claro… pero hay que aprender a hablar primero”, fue la primera respuesta de Faurie. A lo que amplió. “Es un elemento muy importante. El peronismo acá es una cosa, pero afuera es diferente. Hay que aprender a hablar”.

“Todavía no están los resultados, pero es muy importante saber hablar, explicar… ya los conocemos, algunos de ellos estuvieron al frente de esta provincia y sabemos lo que hicieron. Cortar el trabajo o virar el rumbo de esa manera puede traer consecuencias”, concluyó.

B.D.N./F.F.