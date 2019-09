"Muchos países con los que me he reunido tienen inversiones y están preocupados"

por Mariano Beldyk

Aunque el paso del presidente Mauricio Macri por Nueva York, esta semana, se limitó a unas pocas horas del martes, su canciller, Jorge Faurie, tuvo una intensa agenda que arrancó el día anterior y se prolongó hasta el jueves. Entre foros y más de treinta bilaterales, el ministro atajó las consultas de representantes de todo el mundo respecto de la Argentina y lo que puede ocurrir después del 27 de octubre.

—¿Qué le preguntaron en Nueva York sobre el futuro de la Argentina?

—Todos los interlocutores tenían preguntas sobre qué sucederá si no revalidamos en octubre, qué es lo que viene... Eso les corresponde explicarlo a quienes van a venir. Pero obviamente hay una gran falta de certeza respecto de en qué consistirá un modelo diferente al que representa hoy Macri.

—¿Qué países se mostraron más preocupados por un posible triunfo de Alberto Fernández?

—Muchos de los países con los que me he reunido me consultaban porque tienen inversiones y están preocupados por ellas. Otros me preguntaban qué vamos a hacer con Venezuela, si va a cambiar la línea. Todas estas son las incertezas respecto de si nos vamos a mantener abiertos al mundo, defendiendo la democracia, los derechos humanos, si continuaremos diciendo que queremos inversiones, que brindamos seguridad jurídica y ofrecemos instituciones, y qué implica la alternativa... Esto último, como usted se imagina, no lo puedo explicar yo.

—En 2018, el viaje de Macri a la ONU había incluido reuniones con inversores y hasta un premio, el Global Citizen Award, todo lo opuesto a las pocas horas que dedicó a esta visita. ¿Cómo lo vio al Presidente?

—El Presidente hizo una reseña de los principales logros de su gestión, su primera gestión de cuatro años, en materia de política exterior. Un esfuerzo enorme de vinculación con el mundo, de acceso a mercados, de conseguir que lleguen productos a distintos puntos del mundo que se traducen en mayor productividad y mayor trabajo. A su vez, ha hecho un balance de temas como la lucha contra el terrorismo y la defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia. Prácticamente todo eso tiene que ver con Venezuela. Hizo una defensa del multilateralismo y defendió nuestra candidatura para presidir la Agencia Internacional de Energía Atómica, con el apoyo regional porque nos respaldan Brasil y demás países. En definitiva, el Presidente presentó la mejor hoja de todo lo que Argentina ha hecho en el mundo del cual estuvimos ausentes 12 años.

—¿Pero no hubo un aire de despedida en el discurso ante la Asamblea General de la ONU?

—No, yo creo que los presidentes tienen un ciclo que revalidan los procesos eleccionarios. Y hay convicción de ello, pese a los resultados de las primarias, que son un ejercicio de aclamación, no uno de votación. Porque la verdad es que no elegimos entre dos o tres personas por partidos en agosto. Simplemente, teníamos un candidato y lo aplaudimos y la sonoridad del aplauso determinó la repercusión que eso tuvo. Pero la elección entre dos candidatos es el 27 de octubre.

—Sobre Venezuela, hubo una reunión del Grupo de Lima, que integra la Argentina, con el de Contacto Internacional, que incluye a europeos y latinoamericanos. Hablaron de medidas conjuntas. ¿Por qué no conforman un solo foro?

—Hemos hablado de tener un solo grupo pero mientras que nosotros somos más consistentes y sistemáticos en la definición (del gobierno de Nicolás Maduro) y no dudamos de que hay dictadura, los europeos tienen... tonalidades, llamémosle así. A veces nos perdemos en esta cuestión semántica y la verdad, como dijo (la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU) Michelle Bachelet, es que mataron a 7 mil personas. No hay alimentos, no hay medicamentos, no hay agua ni electricidad. ¿Qué definición tiene eso?