Jorge Macri presentó el Plan de Discapacidad y habló sobre su dificultad para caminar

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó junto a la vicejefa Clara Muzzio el primer Plan integral de beneficios para generar más inclusión y puestos de trabajo para personas con discapacidad que viven en la Ciudad, conmemorando el día Internacional de las personas con esta condición. Allí, se refirió a su discapacidad para caminar, algo que "casi toda mi vida negué a contar".

En una ceremonia en el Teatro Colón, donde anunciaron un conjunto de medidas que buscan generar mayor inclusión y respuestas, además de un cambio cultural en la sociedad, Macri habló de su condición: "Yo personalmente tengo una discapacidad. No nací con ella o sí, la ciencia no sabe responderlo todavía, pero la descubrí de más grande y casi toda mi vida me negué a contarla".

El mandatario porteño además detalló que cuando las personas le preguntaban respecto a su renguera, él respondía que se debía a los achaques de jugar al rugby. "Camino mal por una discapacidad, que me obliga a tener una valva que me sostiene el pie, es una neuropatía periférica. La descubrí de grande y acá estoy, jefe de Gobierno, nada menos", expresó y fue aplaudido por los presentes.

Más adelante aseguró que "fue un bajón" cuando los médicos le adelantaron que iba a tener que usar toda la vida la valva, y le agradeció a su esposa Belén Ludueña por haberlo ayudado a contar sobre su discapacidad como "una manera de poner el tema sobre la mesa". "¿Por qué si vivo hablando, trabajado en Vicente López este tema, niego mi propio problema? Hay algo que no cierra", agregó.

Por otro lado, recordó que la primera vez que lo contó fue en el programa de Luis Novaresio por LN+. "La verdad fue un alivio inmenso no tener que explicar. Digo 'Tengo un problema', muestro que tengo el coso ahí y se acaba".

"Es necesario que hablemos de estas cosas, porque ese es el primer paso. Hay barreras físicas, en el empleo, pero la primera barrera es que nos vinculemos, que nos atrevamos a hablar del tema, que nos miremos a los ojos", concluyó.

El primer Plan de Discapacidad

En el encuentro estuvieron presentes los ministros y secretarios del Gabinete porteño, ya que el plan es transversal e involucra acciones y programas de todas las áreas. También, personas con discapacidad, legisladores, embajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio mencionó: “Es la primera vez que la discapacidad es prioridad para un Gobierno. Estas medidas son el resultado de meses de trabajo y de una convicción que es representar las voces de las personas con discapacidad y la de sus familias, que a pesar de ser la minoría más grande, es la más invisibilizada, silenciada y postergada”.

Asimismo, Macri expresó: “Tenemos que poner este tema sobre la mesa, por más incómodo que sea. Hay que hablarlo simplemente. Buscamos un cambio cultural que nos desafía a todos: a nosotros desde el Estado, a las ONGs, a las familias, a la sociedad en su conjunto y al sector privado”.

“Damos un paso más hacia una Ciudad comprometida con el desarrollo y crecimiento de todos los porteños, con más respeto y solidaridad, y con entornos más accesibles e inclusivos”, agregó el Jefe de Gobierno.

El primer Plan integral de Discapacidad crea una Ventanilla Única para centralizar y simplificar toda la información y los trámites para personas con discapacidad. Esto facilitará la obtención de certificados, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), uno de los reclamos históricos de las familias.

Además, se construyó el primer Centro de Atención Integral de Discapacidad en el sur de la Ciudad y la primera oficina pública atendida por personas con discapacidad. De acuerdo con datos del Gobierno porteño, el 50% de las discapacidades son adquiridas durante la vida, mientras que un 42% nunca tramitó el CUD. El 20% vive de forma independiente, el 15,6% en condiciones de trabajar consigue trabajo y el 50,3 % son mayores de 60 años.

Por último, Muzzio aclaró: “La discapacidad no discrimina ni es un problema de otros. Nadie debería sentirse ajeno. Ésta es una verdad que debería impulsarnos no al miedo, sino a la empatía, porque la discapacidad, lejos de ser un asunto individual, es un asunto colectivo, nos involucra a todos. Y por si no quedó claro, no vamos a cerrar las escuelas especiales. Vamos a construir el primer Centro público especializado en educación y rehabilitación en el sur de la Ciudad”.

Las principales medidas del Primer Plan de Discapacidad de la Ciudad:

Una ventanilla única con toda la información sobre programas, servicios, normativa, beneficios y trámites del GCBA.

Facilitar la obtención del CUD. Optimizar la atención y el acompañamiento a las personas con discapacidad (PCD) y sus familias durante todo el proceso.

Mapa colaborativo de lugares accesibles.

Que todos los medios de transporte que conforman la red de la Ciudad sean accesibles. Esto incluye tanto estaciones y paradas de colectivos, trenes y subtes, y centros de trasbordo, como a los vehículos.

Educación: fortalecimiento y acceso equitativo en todos los niveles y modalidades, para que cada familia encuentre la vacante que más se ajusta a sus necesidades.

Construir el primer Centro público especializado en educación y rehabilitación en el sur de la Ciudad.

Circuitos turísticos y atracciones diseñadas especialmente para PCD.

Intermediación laboral: promover la generación de puestos de trabajo para PCD en el sector privado.

Impulsar la exención del ABL para los comercios y servicios que tengan una dotación mínima del 50% del personal con discapacidad. La exención de ABL también incluye a centros de rehabilitación, preventivas, terapéuticas educativas, educativas y/o asistenciales y a casi 50 escuelas especiales.

Deducción de 50% de ingresos brutos (IIBB) para comercios que empleen PCD sobre las contribuciones patronales efectivamente abonadas.

Bonificar el 50% de ingresos brutos para PCD.

Garantizar la exención del pago de patentes para los vehículos que transporten exclusivamente a PCD.

