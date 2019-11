Alperovich expuso la identidad de la denunciante y sentenció: "He sido víctima de amenazas"

Noticias Relacionadas Una sobrina del senador José Alperovich lo denunció por violación

El senador de Tucumán, José Alperovich, salió a responder la denuncia por violación que le hizo su sobrina de 29 años que trabajaba con él. El funcionario expuso la identidad de la mujer que se mantenía bajo el anonimato por seguridad; negó rotundamente los hechos mencionados ante la Justicia por parte de la joven y dijo que irá a la Justicia para aclarar todo.

"He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas por XXX (PERFIL no reproducirá el nombre de la mujer). Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad. Ya he dado instrucciones a mis abogados para ponerme a disposición de la justicia para aclarar lo sucedido, pues es en ese ámbito dónde se debe dilucidar lo ocurrido", señaló a través de Twitter.

"Por otra parte, informo que desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima y ya con anterioridad promoví la denuncia y la investigación pertinente ante la justicia", agregó. "Todos saben quién soy. Llevo años desarrollando una honorable actuación pública, sin cuestionamientos algunos", consideró el senador.

Por último, afirmó: "Enfrentaré este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar y se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante".

Denuncia. La joven denunció a su tío en los Tribunales penales de Tucumán y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires. “Mi tío violentó mi integridad física, psicológica y sexual", señaló. Desde UFEM, confirmaron a PERFIL que la denuncia fue efectuada esta mañana. La caratula de la causa es “Sobre denuncia”. Sigue su curso en el Juzgado Nacional, Criminal y Correccional N35 y en la Fiscalía N 10. A través de una carta abierta, publicada por el diario La Gaceta de Tucumán, la sobrina de Alperovich relató los abusos que según ella sufrió de parte del exgobernador.

