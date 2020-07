José Mayans: "La oposición acusa a Cristina de arbitraria cuando los que se levantaron fueron ellos"

La sesión del Senado de este jueves 23 de julio sigue dando que hablar. José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos, cuestionó a la oposición tras el cruce que mantuvo la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, con Martín Lousteau, y señaló: "La oposición acusa a Cristina de arbitraria cuando los que se levantaron fueron ellos".

"La oposición participó del temario, entró y salió cuando quiso, y cuando perdió la votación, salió a decir esas cosas. Hubo un cruce con Lousteau y Naidenoff porque salieron a reclamar por el tema de las sesiones virtuales", señaló el senador por Formosa en diálogo con Habrá consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio.

Precisamente fue un cruce entre Lousteau y Mayans el que desató anoche la disputa con la vicepresidenta. El formoseño reprochó al porteño por su insistencia en dejar constancia en actas de un desacuerdo con la votación, dado que, argumentaban, una de ellas requería ser aprobada con dos tercios de los votos y solo recibió mayoría simple. "Esto que están haciendo ambos senadores no se puede hacer. Ese tema del que están hablando ya fue tratado y aprobado", reprochó Mayans, que sesionaba en forma remota, y le pidió a Cristina que les retire la palabra.

No obstante, el legislador de Juntos por el Cambio pidió hablar, la vicepresidenta se lo concedió y sostuvo. "La verdad es que si hay alguien que es llamativo que haga alusión a que nos vamos de tema es un senador que cada vez que cierra se pone a hablar de cualquier cosa, como Mario Sánchez", en alusión al humorista que solía desvíar los temas. La respuesta de Cristina fue lapidaria: "Le recuerdo al señor Lousteau que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador. Y usted lo comparó con un cómico. Me parece que nos estamos excediendo. Yo he sido minoría en este recinto y he soportado cualquier cosa de ustedes, desde insultos, permisos de allanamientos, etcétera", reprochó.

El Congreso seguirá sesionando virtualmente pero con algunos cambios

En la entrevista radial de este viernes, Mayans aseguró que "los temas que necesitan dos tercios (de los votos) no podemos tratarlos pero los que requieren mayoría sí". Y destacó la actividad legislativa de los últimos meses: "El año pasado hicieron 8 sesiones y este año ya vamos 12. Y tratamos los temas que tenemos que tratar", dijo. Y sostuvo: "La oposición quiere tratar solo los temas de COVID-19 pero hay otros temas que tratar, como la deuda".

El jefe de bloque oficialista consideró que "lo que pasó ayer es reflejo de lo que hacen cuando piden diálogo". "La oposición descalifica, toma para la chacota las cosas cuando estamos en un momento difícil. Es muy difícil tratar con esta gente. La oposición primero hizo una travesía para que funcione el Congreso y ahora pone trabas. La oposición tiene una expresión negacionista de todo lo que hicieron en el Gobierno, es muy difícil tratar con ellos", lamentó.

En cuanto a la reforma judicial, el formoseño sostuvo que "todavía no llegó al Congreso la Reforma Judicial". Y planteó: "Los traslados de jueces requieren acuerdo del Senado, no puede haber una interpretación distinta de eso. La oposición está renunente a tratar la Reforma Judicial y los traslados de los jueces".

